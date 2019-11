Pfeiler-festményeket kapott a múzeum

Nagy értékű, barokk csendéletek kerültek szerdán a Ráday Múzeumba. Maximilian Pfeiler festményei egyedülállóak, az országban mindössze három alkotás látható a neves barokk festőművésztől, ebből kettő Kecs­keméten.

Családias hangulatú esemény részesei lehettek szerdán a művészetpártolók a Ráday Múzeumban. Két nagy értékű műkincset fogadtak be a kiállítási anyagukba, melyet Szabó Gáborné Szűcs Katalin, Nagytiszteletű Szabó Gábor esperes felesége adott át letétbe.

A kiváló művek alkotója a cseh Maximilian Pfeiler (1656–1722?). A két csendélet páros kép, azonos méretűek és tájképi környezet kép-színpadán ábrázolják a mintegy ottfelejtett piknik kellékeit: a kicsattanó színű gyümölcsöket. A festő munkái Európa jelentős gyűjteményeiben (Prága, München, Moszkva, Bamberg, Schwerin, Firenze) láthatók, valamint az aukciókon komoly árakon kereskednek velük.

Az átadóünnepségen dr. Fogarasi Zsuzsanna, a múzeum igazgatója mondott köszöntőt. – A festmények átadása, a letétbe helyezés egy intim pillanat a múzeumunk számára. Öröm számunkra, hogy ilyen műkincsek kerültek hozzánk, melyet a nagyközönség is megismerhet. A barokk festményeket barokk környezetbe helyeztük el, egy családias kis sarokban a pince kiállítórészen – jegyezte meg, majd mesélt a cseh művész életéről és a barokk korszak művészettörténeti vonatkozásairól.

Maximilian Pfeiler a gyümölcs csendéletek festőjeként vált híressé a barokk korszakban. Nagyon jó ecsetű alkotó volt, sok szép munkája maradt fenn. Az utolsó munkái közé tartozik ez a két festmény. Hazánkban a Szépművészeti Múzeumban látható egy nagy méretű Maximilian Pfeiler-festmény, és most kettő a kecskeméti Ráday Múzeumban.

Az ünnepségen az adományozó, Szabó Gáborné Szűcs Katalin elmesélte, hogy családi örökségként kerültek hozzá a festmények. Még az 1930-as években vásárolta meg édesapja a képeket, akkor még ő sem sejtette, mekkora értéket képviselnek. Később barátja, Mojzer Miklós művészettörténész világított rá, hogy milyen kincsekre lelt, és azonnal le is védette a képeket.

A festmények eddig a Szabó család lakását ékesítették, de most úgy döntöttek, jobb helyen lesznek a múzeumban.

– A református Ráday Múzeum mindig is kedves volt a szívemnek. Ennél méltóbb helyet nem is találhattunk volna számukra. Ezzel a család is egyetértett – hangsúlyozta az adományozó.

Egy 1500-as évekből származó csókkereszttel is gyarapodtak

A rendezvény végén Szabó Gábor esperes két meglepetéssel készült. Egy korabeli, fából faragott bibliatartót és egy 1500-as évekből származó kézi keresztet, vagy más néven csókkeresztet adott át Fogarasi Zsuzsannának, hogy ezekkel egészüljön ki a múzeum állandó tárlata.