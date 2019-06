Manchesterben citerázott a Mátyás Király Citerazenekar

A Mátyás Király Citerazenekar ifjú tehetségei Manchesterben jártak, ahol a székely–magyar fesztiválon, a Góbéfesten háromszor is felléptek.

A Cor­vin Mátyás Általános Iskolában működő Mátyás Király Citerazenekar nemrég érkezett haza Angliából, a Góbéfestről, melyen 2017 után újra részt vettek. A program idén háromnaposra bővült, és a színpadot Manchester főterén, az Albert Square-en, a városháza előtt állították fel. A látogatottsága óriási, tavaly elérte a 17 ezret, idén ennél is több érdeklődőt vártak. A zenei kínálat sokszínűségét mutatja, hogy volt autentikus néptánc, klasszikus zene, opera, punk-rock, jazz. A fellépések mellett egymást érték a workshopok, a néptáncbemutatók és a táncházak.

A Mátyás Király Citerazenekar mindhárom napon adott koncertet. A zenekart idén haladó és középhaladó generáció képviselte. A fiatalabbaknak különösen nagy élmény volt a turné, hiszen először vettek részt ilyen rangos, nemzetközi fesztiválon.

– Nagyon jól sikerült a szereplésünk – mesélte Sulczné dr. Bükki Éva, a zenekar vezetője. – Az idő is kegyes volt hozzánk, néha csepegett az eső, de sokat sütött a nap. Nagy előrelépésnek tartottuk, hogy már nem sátorban léphettünk fel, hanem a városháza előtt felállított színpadon. Kint élő magyarok sokasága hallgatta meg műsorainkat, de csatlakoztak hozzájuk angolok és kínai­ak is. Zenei repertoárunkban a citerás csokrokon túl sok-sok népi hangszert megszólaltattunk. Volt gyimesi csokor ütőgardonnal, moldvai kobozzal, furulyával, nagydobbal, valamint énekes-furulyás variáció, szólószámok és egy új, kifejezetten a Góbéfestre készült székelyföldi dallam – részletezte a zenekar vezetője.

A fellépések mellett a citera­workshopok keretében a zenekar tagjai lehetőséget nyújtottak a hangszerek kipróbálására. Az érdeklődők bátran megszólaltathatták a hangszereket, a doboktól és csörgőktől a kobozon át a citerákig.

– A tanítványaimmal külön erre az alkalomra plusz angol szavakat is megtanultunk a zene világából, hogy könnyedén mindent el tudjunk magyarázni az érdeklődőknek. A kint töltött napok emellett is remek lehetőséget adtak a nyelvtanulásra, hiszen a mindennapos élethelyzetekben kellett angolul kommunikálnunk, a tömegközlekedéstől az éttermekig – részletezte Bükki Éva.

A zenekar 15 tagja és kísérőik repülővel utaztak ki a fesztiválra, a csomagjaikat és a hangszereket azonban földi úton egy logisztikai cég szállította ki. Jutott idő városnézésre is, a múzeumok mellett természetesen felkeresték a Manchester United és a Manchester City stadiont.

A többi fellépővel is jól kijöttek, különösen az Erdélyből érkező Maros Művészegyüttessel, valamint a Felszállott a páva tehetségkutató műsorból is ismert Krajcsó Bencével, akivel közös számot is előadtak.