Idén tizenhatodszor rendezték meg az alkotótábort Ordason

Tizenhat éve, 2004-ben indult nyolc alapítóval az ordasi alkotótábor, és azóta is minden évben augusztus első hetén benépesül a faluház. Az utcákon, a Duna-parton, a töltésen festőállványt, mappákat cipelő embereket látni, sokukra már jó ismerősként köszönnek a falubeliek.

Az ordasi alkotótábor kezdeti létszáma mára jelentősen felduzzadt, idén huszonhárman rajzolták, festették az ordasi Duna-partot, a szép tájat, portréztak egymásról és helyi emberekről, vetették vászonra a nyár pillanatait. Az ország különböző pontjairól érkeztek, voltak Bajáról, Budapestről, Visegrádról, Szegedről, Szekszárdról, Kiskunfélegyházáról, Ürömről, Kiskőrösről, Hajósról, Dusnokról, Kalocsáról és Dunapatajról.

Cserenkó Gábor, akinek már több könyve is megjelent, íróemberként már második éve volt a tábor krónikása. Idén egy zenésszel is kiegészült az alkotóközösség: Szabó Mátyás dunapataji, jelenleg budapesti tanárember, zenész megzenésített a hét folyamán egy Ady- és egy Kányádi-verset, illetve született egy saját dala is, melyeket a kiállításmegnyitón is elő fog adni.

Az alkotóhét legidősebb résztvevője a bajai, 92 éves Rendes Béláné Kati néni volt, aki pár éve még rendszeresen úszott a Dunában is, ma már inkább csak a református parókia hűvösét választotta, hogy sajátos színeivel és fényeivel életre keltse a magával hozott farostlapokat.

– Szeretek ide jönni, itt mindig olyan szeretettel fogadnak, kitűnő az ellátás és a Duna is itt van, semmi mással nem kell törődnöm, csak festeni – mondta.

Bolyki Lajos visegrádi szobrász-festő pár éve csatlakozott budapesti, pomázi társaival az ordasi táborhoz. – Úgy érzem, ez egy nagyon jó hét lesz, tele vagyok ötlettel, energiával, tudom, hogy sokat fogok dolgozni, de nemcsak én, hanem a többiek is – mondta, és igaza lett, több mint száz kép született idén Ordason.

Az alkotóhét termésének mustrája az ordasi falunapok szombatján, augusztus 17-én 11.30-kor nyíló kiállításon lesz.

Sokan választották ebben az évben az alkotás helyszínéül Ordast

Az idei alkotók: Bolyki Lajos, Cserenkó Gábor, Csókás Kinga, Egervári Endre, Hárs Katalin, Hubert László, Kiss Ernő, Kiss István, Komjáti Anett, Kovács Anikó, Köhler Péter, Krisztián Nóra, Kunhegyesi Ferenc, Lőrincz Gergely, Mester Krisztián, Mindszentiné Kun Mandula, Olejnyik Ágnes, Rendes Béláné „Rajz” Kati néni, Szabó Mátyás, Szörényi Tamás, Viczay Lajos, Vlcskó János, Zsigmond Enikő.