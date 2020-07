Halason is bemutatkozott a Junior Prima díjas jazz-zongoraművész

Halason is sikerrel mutatkoztak be a Junior Prima díjas jazz-zongoraművész, Oláh Dezső és zenésztársai az ingyenes Térzene Program keretében szombat délután.

A városban a hétvégén harmadik állomásához érkezett az öt héten át tartó, mini zenei élményt nyújtó Térzene Program. A formáció tagjai soltvadkerti fellépésről érkeztek és a kiskunhalasi szereplés után Kiskunmajsára várták őket. A jazz zenét kedvelők szép számmal gyűltek össze a város főterén, ahol nem mindennapi zenei élményben volt részük.

Az 1986-ban született Oláh Dezső jazz-zeneszerző és zongoraművész Magyarország egyik legtehetségesebb és legígéretesebb fiatal zenésze. Zenei pályafutását számtalan szakmai díj és a lehető legváltozatosabb zenei együttműködések jellemzik. Az együttes bőgőse, Oláh Péter rendkívül sok formációban jeleskedik. Egyedülálló stabilitása és kiváló szólisztikus képességei révén minden produkció biztos fundamentuma. A dobos Lakatos Pecek András az elmúlt évek egyik nagy reménységeként kezdte, s azokat immár jócskán igazolta is. Szakcsi Lakatos Béla New Gipsy Jazz együttesében és a Pecek Lakatos Trió tagjaként is hatalmas sikert aratott Londonban.

Az időjárás is kegyes volt a szombat délutáni mini koncert résztvevőivel, a verőfényes napsütést szórványos zivatarfelhők tették árnyékossá, az eső nem esett, így a kellemes, lágy szellő még élvezetesebbé tette a muzsikát, amit a halasiak vastapssal hálálták meg a zenészeknek.