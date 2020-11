Fülöpszállás múltját kutatja a házaspár

Megjelent Varga Istvánné és Varga István könyve, a Mozaikok Fülöpszállás történetéből második­ kötete. A könyv a település történetét dolgozza fel 1945-től a rendszerváltásig. A kötet kiadásának költségeit az önkormányzat finanszírozta.

Varga Istvánné Fajszi Mária nyugalmazott magyar és történelem szakos tanár évtizedek óta publikál honismereti folyóiratokba, tart előadásokat, nevéhez fűződik a 2015-ben megjelent Mozaikok Fülöpszállás történetéből című kötet. A szerzőt mindig is érdekelte szülőfalujának múltja, ez sarkallta arra, hogy feltárja azokat a dokumentumokat, melyek hiteles képet adnak Fülöpszállás történetéről. Az írásra férje ösztönözte, aki tevőlegesen is hozzájárult ahhoz, hogy ­elkészüljön a Mozaikok Fülöpszállás történetéből című kötet.

A helytörténeti könyv a kunok bejövetelétől kezdve kíséri nyomon a település történetét a XX. század közepéig, külön fejezetet szentelve a hitéletnek, az oktatásnak és az egészségügynek is. A második kötet a település újkori történelmét dolgozza fel a második világháborútól kezdve a rendszerváltás időszakáig bezárólag.

– A Mozaikok Fülöpszállás történetéből című könyvem első kötetének utószavában azt írtam, hogy remélem, lesz vállalkozó lokálpatrióta, aki folytatja, amit én elkezdtem, és megírja Fülöpszállás II. világháború utáni történetét. Mivel nem láttam jelét ennek, és a téma továbbra is izgatott, férjemmel együtt nekiláttunk a kutatásnak. Küzdelmes, sok munkával, hol lelkes, hol lehangolt időszakok váltakozásával járó négy-öt év van mögöttünk, és most itt az eredmény. Mint a könyv címe is mutatja, mozaikok a falu múltjának eseményeiből. Nem teljes tehát, de nem is lehet az. Van, ahol részletesebben tárgyal dolgokat, eseményeket, van ahol csak felvillant egy-egy emlékképet, rábízva az olvasóra, hogy felidézze saját emlékeit – fogalmazott Varga Istvánné Fajszi Mária.

A kiadvány elkészítésében a férj is nagy szerepet vállalt. A számítógépes munka, a fotózás mellett a kutatásra is nagyobb hangsúlyt helyezett. A második kötet megírásakor magam is Fülöpszállás múltjának, történelmének megszállott kutatója lettem, egyre többet és többet akartam tudni róla – mondta Varga­ István.

– Izgalmas és jó volt a közös munka, bár nem ment mindig zökkenőmentesen. Sokszor tért el a véleményünk egy-egy esemény vagy helyzet megítélésében, de végül mindig sikerült közös nevezőre jutnunk. Aztán lassan kialakult a közös gondolkodás, a közös nyelv összhangja, ami után már kevesebbet vitáztunk, gyorsabban találtunk megegyezést. Így fejlődött „tüzes szívkohók”, néha szikrázó, perzselő indulatok melegítette bölcsőjében közös „gyermekünk”, a második kötet .

Varga Istvánt jelenleg egy önálló könyv terve foglalkoztatja, melyben a korábban, a településen működött szakmunkásképző intézet történetét kívánja bemutatni.