Emberi feladatunk a lelkünkben megszülető szeretet továbbadása

A karácsony vallástól függetlenül talán a legjobban várt ünnepünk az évben. Mindenki érzi, hogy ekkor valami különlegesnek válik részesévé. Advent és karácsony jelentőségéről, a szeretet és az adás fontosságáról beszélgettünk Kis Jánossal, a Kecskeméti Evangélikus Egyházközség lelkészével.

– Advent időszakát éltük vasárnapig. Mit üzen a ma emberének a várakozás, a felkészülés ideje?

– A várakozás és biblikus értelemben az eljövetel kerül ilyenkor a középpontba. A várakozás emberi magatartás annak ismeretében, hogy valaki hozzá elérkezik. Magamnak is feltettem a kérdést idén: tulajdonképpen ki is vár kire? Advent négy hete lehetőség a mindennapok embere számára, amint azt az adventi koszorú négy gyertyája is szemléletesen jelképezi, hogy miután csonkig égtek, megszülessen benne a valódi fény. A koszorú az időszak alatt segít feltétetni magunkkal azt a kérdést, hogy hogyan készülünk arra a napra. A gyertyák pedig emlékeztetnek arra, hogy az idő múlik. Advent választást kínál abban, hogy tétlenül vagy aktívan készülünk karácsonyra, az eljövetelre.

– Hogyan lehet jól és aktívan várakozni ebben az időszakban?

– Az aktivitás külső szintje az, amit a világ gyakran kihasznál és minden karácsonykor látunk: megtelnek az áruházak és vásárlásra csábítanak bennünket. Ez azt üzeni, hogy akkor lesz igazán szép a karácsonyunk, ha minél több ajándékot vásárolunk. Úgy gondolom, hogy a fizikai felkészülés mellett ugyanúgy szükség lenne a lelki felkészülésre is. A fokozott aktivitást egyensúlyba hozó elcsendesedésben a gyertyák fényénél átgondolhatjuk azt, hogy mi az akadálya életünkben annak, hogy Jézus és amit hirdetett megérkezzen hozzánk. Ezekben a pillanatokban ráeszmélhetünk, hogy mit tehetünk azért, hogy családunk és szeretteink körébe megérkezzen karácsony ajándéka, ami maga a szeretet. Ekkor végiggondolhatjuk, hogy kivel vagyunk haragban és kivel szemben tehetünk meg egy olyan lépést, amitől a karácsonyunk szebbé válhat. Ezért is mondtam, hogy nem tudjuk ki vár kire: hiszen Jézus is arra vár, hogy beengedjük őt. A várakozók az elcsendesedésben lehetőséget erre az egymáshoz való megérkezésre.

–Advent és karácsony minden évben esélyt kínál az embereknek?

– Igen, persze tudom, hogy korunk rohanó emberét legtöbbször percekre vagy órákra lehet elérni az elcsendesítés eszközeivel. Ezért öröm, hogy ebben az időben sok koncertnek adunk helyet a templomban, hiszen lehet, hogy valaki egy karácsonyi felkészítő koncerten érzi meg lelkének azt a rezdülését, ami továbbsegíti őt az útján.

– Az aktív várakozás, különösen a fogyasztói társadalom gerjesztése nyomán vásárlásba, a tárgyak felhalmozásába torkoll. Hogyan kerülheti el ezt az ember?

– Befelé figyeléssel. Úgy érzem, hogy a fogyasztói társadalom csak külsőségeiben ünnepli karácsonyt. Hiteleket veszünk fel, hogy minél több ajándékot vásároljunk egymásnak. De kérdem én, a tárgyak maradnak meg, vagy a szeretet, a törődés és az összetartozás? Nem véletlenül mondja a gyerek, hogy de jó lenne, ha minden nap karácsony lenne. Ekkor nem az ajándékokra gondol, hanem arra, hogy együtt voltunk a szeretetben. Hogy együtt játszottunk a karácsonyfa alatt és az ünnepekre igazán fontossá vált a család. Ilyenkor érdemes olyan alkalmakat teremteni, amely során az ember végiggondolja, hogy miért is van ezen a világon. Karácsony senkire nem fog rátörni, arra fel kell készülni. Tudni, hogy milyen jelentős esemény is történt karácsonykor. Ahogy Pilinszky mondta: „Összeér a menny a földdel” – vagyis egy más dimenzió lép be a világba karácsony idején. A szeretet ünnepén vallástól függetlenül a szeretet forrását is megtalálhatjuk, hiszen akár az ajándékon, akár a másikra való odafigyelésen keresztül beszűrődik. Így képezzük le a mennyei léptéket a földi világban. Ez az élet értelme: szeretni és szeretve lenni. S mindezt továbbadni. Az emberek úgy hiszik, hogy valami nagyon nagy dolgot kell adniuk. De nem szükséges, a magunk helyén és lehetőségeiből kell azt nyújtanunk, ami karácsonnyá teszi a karácsonyt. Egy khaszid történet jut eszembe erről, amiben azt kérdezi a rabbi, hogy „Hol lakik az Isten?”. A hívők mindenféle körmönfont válaszokat adtak a kérdésre, de senki nem találta ki, pedig nagyon egyszerű a válasz: ott lakik, ahová beengedik. Ennek értelmében karácsony annak lesz, aki beengedi, tesz érte és megnyitja a szívén az ajtót. De olyan ajtó ez, ahol belül van a kilincs.

Túrmezei Erzsébet evangélikus költőnő az mondja: Karácsony: tovább sugározni Isten szeretetét. Olyannak lenni, mint a színes templomablak, színekké törve továbbítani a beáradó fényt.

– Mégis sokaknak nincs ki számára kinyitni azt a fent említett ajtót. Egyre többen töltik magányosan a karácsonyt, azt érezve, hogy nincs senkijük és nincs már rájuk szükség. Hogyan enyhülhet az ő magányuk?

– Minden évben látom, hogy sokan vannak, akiknek magához szólította Isten a párját, vagy a gyerekei külföldön dolgoznak, ezért egyedül töltik a karácsonyt. Ez nagyon nem könnyű, sőt kritikus időszak, sokak számára. De ennek ellenére is azt mondhatom, hogy senki sem lesz egyedül karácsonykor. Mindig van egy közösség akár a mi templomunkban, akivel együtt ünnepelhetnek azok, akiknek üres a lakásuk. Ha valaki odaül egy mécses mellé és végiggondolja azt az utat, amit eddig megtett, azzal beengedi Jézust.

–Miről szól idén a karácsonyi prédikációiban?

–Minden karácsony más, évről évre továbbviszünk valamit az előzőből és évközben is sok hatás ér bennünket, tehát minden évben egy kicsit más lelkülettel díszítjük a fát. Az én karácsonyom is más idén, mint amilyen a tavalyi volt. Azt fogom elmondani, hogy mindenki vegye el azt a szeretetet, amit a karácsony felkínál és adja tovább. Ne vesszen el az a szeretet, amit a Megváltó elhozott a világba. Karácsonykor használjuk ki a lehetőséget arra, hogy megbocsáthatunk. Ha másnak és magunknak képesek vagyunk megbocsátani, azon keresztül megszülethet bennünk az a szeretet, ami azon az első karácsonyon megszületett. Az ember feladata, hogy a lelkében karácsonykor megszülető érzést felnevelje és cselekvővé tegye. Ez mindenki számára erőt és hitet ad a folytatáshoz.