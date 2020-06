Egy órás koncertet adott a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara

A felújított Béke téren adott koncertet vasárnap délelőtt a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara.

Zenélő Magyarország címmel három napos szabadtéri koncertsorozatot rendezett Budapesten és 12 vidéki helyszínen, köztük Kiskunfélegyházán a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara június 26. és 28. között. A veszélyhelyzet elmúltával így szeretnék visszacsalogatni az élő zene varázsát a mindennapokba. A koncertek helyszíneit úgy választották ki, hogy jól megközelíthető, pezsgő szabadtéri terek legyenek. A járókelők így kötetlenül élvezhették a komoly zenéket.

Kiskunfélegyházán közel egy órás koncertet adtak, ami négy részből állt. Mind a négy résznek külön szólistái voltak. Az elsőben két cselló, a másodikban hegedű és fuvola, a harmadikban két hegedű, a negyedikben pedig fuvola játszotta szólót.

– Négy nagyszerű darabot, két Vivaldi és egy Telemann concertot, valamint egy Bach kettősversenyt hoztunk Kiskunfélegyházára – mondta Igaz Andrea a rádió zenekar tagja. Nem csak itt a városban, de a többi vidéki helyszíneken is nagyon kedves, nagyon jó a közönség. Szeretettel fogadtak bennünket és örültek a játékunknak. Nagyon jó érzés kilépni a stúdió falak közül, de a szabadtéri játéknak vannak előnyei és hátrányai is. Most meleg volt, bár árnyékban voltunk, de azért ránk sütött néha a nap, ami miatt izzadt a kezünk. Ez azért okoz némi fennakadást egy komoly zenésznél. Az viszont nagyon jó volt, hogy amikor felnéztünk a kottából láttuk, hogy közel vannak hozzánk az emberek, és ez egészen más, mint egy stúdió koncerten. Több csapat alakult a Magyar Rádió zenekarából és az énekkarból. Az énekkar külön produkcióval készült, a zenekar pedig három formációval járja az országot. Van egy fúvós, egy vonós és egy barokk csapat, ez utóbbi a miénk. A vírus helyzet miatt mi is nehéz helyzetbe kerültünk. Nekünk azért fontos, hogy koncerteken játszunk, hogy a közönség halljon bennünket, de ezen már túl vagyunk. Most örülünk, nyitottak vagyunk, mert újra muzsikálunk a közönségnek, tette hozzá Igaz Andrea.