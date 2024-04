A várt, minden korábbinál nagyobb tömegre tekintettel a már jól bevált érsekkerti helyszínt is újra kellett gondolni a katasztrófavédelem bevonásával, hogy a majálisozók mindvégig teljes biztonságban ünnepelhessenek. A tervezett programokról Zsikó Zoltán, a KIKK ügyvezetője tájékoztatta portálunkat, míg a vélhetően soha nem látott tömegre tekintettel különösen nagy figyelmet érdemlő biztonság kérdéseiről Juhász Attila, a biztonsági csapat vezetője adott tájékoztatást.

Színes programokkal készülnek Kalocsán

Fotó: Beküldött fotó

A programok kedden délután egy kiállítás-megnyitóval indulnak, 15 órakor nyílik Cselik Mária, a népművészet mestere életmű-kiállítása. Fél hattól a Fazekas Alkotóházba várják az érdeklődőket egy 20 éves jubileumi szezonnyitó rendezvényre. Fél hétkor a hagyományok szerint egy közös májusfaállítás adja meg a majális alaphangulatát a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület szervezésében. Este nyolc órától a Platán Rendezvényközpontban retró disco veszi kezdetét DJ Gaboval.

Május elsején reggel fél tíztől zenés ébresztő veszi majd kezdetét a Kalocsai Fúvószenekar közreműködésével. A majális hivatalos megnyitója 11 óra 30 perckor kezdődik, ezt követi a „Bográcsudvar” ünnepélyes megnyitója a Hagyományok Háza előtti téren. Ott lesz lehetőség megkóstolni a 20 évvel ezelőtti európai uniós csatlakozásunk emlékére készülő „Europaprikást”, amelyet nemzetközi séfek a Kárpát-medencéből származó alapanyagokból, zömében hungarikumokból állítanak össze a kalocsai Németh József gasztronómiai szakember vezetésével

A Bogrács színpadon a déli órákban jó ebédhez szól majd a nóta, a hangulatfelelős Komáromi Pisti, Várhegyi Gábor és Kothencz Lajos lesz. A szabadtéri színpadon 10 órától kezdődnek a programok a Kicsi Gesztenye Klub előadásával, Minimese Musical címmel. A G-Flow Dance School ad mozgásművészeti bemutatót 11 órától. Főszerepben a kalocsai népművészet” címmel a Kalocsai Bokréta Művészeti Egyesület, a Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola és a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület, a kalocsai Mezei Virágok Népdalkör és a Piros Rózsa Táncegyüttes műsora következik 14 órától.

A nagyszínpadon 18:30-tól Majka hivatalos előzenekara, a Don't Stop the Queen együttes ad koncertet, nyolc órától Majka lép a színpadra.

A retró sátorban 11 órától este hatig elsősorban az idősebb korosztályt várják, ahol Szombati Ferenc muzsikál majd. Emellett egész nap kézműves vásár és kirakodóvásár várja az érdeklődőket, valamint vidámpark kicsiknek és nagyoknak, amelyet a tavalyi Paprikafesztiválhoz hasonlóan a Vagyonhasznosítási Kft. egykori telephelyének hátsó udvarában alakítanak ki.

– A látogatók önfeledt szórakozását mobilmosdók is szolgálják, a buli után pedig nagy gondot fordítanak majd a takarításra is – mondta el Zsikó Zoltán, akitől azt is megtudtuk: mivel másnap munka - és tanítási nap lesz, így éjszakai programot nem terveztek, a rendezvény szerda este 10 óra körül, a Majka-koncert után ér véget.

Azt kérik, teheti, gyalog érkezzen

Zsikó Zoltán felhívta a figyelmünket, hogy nemcsak az Érsekkertben és környékén, hanem városszerte nagy forgalom várható május elsején, ami miatt a lakosság türelmét és megértését kérik. Parkolási lehetőség a sportcsarnok környékén és a Martinovics utcában, illetve az onnan nyíló ideiglenesen kialakított parkolóban lesz, de a szervezők a várhatóan nagy forgalomra tekintettel azt kérik, hogy aki teheti, érkezzen gyalog.

– Ha kérhetjük, ne a koncert előtt fél órával érkezzenek meg a rendezvényre, hiszen valószínűleg nagyon-nagyon sokan lesznek – tanácsolta Zsikó Zoltán, aki elmondta, biztonsági szempontból a rendezvényt az előírásnál is jobban megerősítik, így a helyszínen két mentőautó lesz szolgálatban, és mintegy száz fő teljesít majd szolgálatot a rendezők kötelékében. A KIKK szerződésben áll az OMSZ-al, valamint egy biztonsági céggel is. A Majka koncert alatt, a nézőcsúcs idején 50 biztonsági őr lesz szolgálatban.