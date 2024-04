Hetedik alkalommal rendezte meg a Magyarország étele élőmunkás melegkonyhai szakácsversenyt az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete a Debreceni Egyetem együttműködésével. Az idei megméretés mottója „Csak tiszta forrásból!” volt, amivel Bartók Béla zeneszerző emlékét kívánták megidézni a szervezők.

A képen (balról-jobbra): Pottondi Nándor, Balog Martin

Fotó: Beküldött fotó

– Második helyen jutottunk be a döntőbe, eredményünket nem tudtuk sajnos túlszárnyalni, így a tavalyi címünket nem sikerült megvédeni. A második hellyel is elégedett vagyok, annak tükrében, hogy a Magyarország étele versenyen az elmúlt négy évben a dobogó valamennyi foka megvolt. Reméljük, hogy a jövő évben jobban sikerül – értékelte az elért eredményüket Balog Martin.

A Róna ászai, vagyis Pető Mátyás és Szegedi Krisztián alkotta csapat is kitett magáért, az Alföldi ugrás fantázia nevű ételüket a neves szakemberekből álló zsűri a legjobbak közé sorolta.

– A mezőny nagyon erős volt, de így is elégedettek vagyunk, hogy a tizenkét csapat közül sikerült elhódítani a negyedik helyet, így ezüstminősítést szereztünk. Az elért eredmény mögött nagyon sok munka van. A dolgunkat az is megnehezítette, hogy idén egy órával kevesebb időt kaptunk ételünk elkészítésére – fogalmazta meg tapasztalatait Pető Mátyás, a szabadszállási Zöld ÁSZ Étterem konyhafőnöke, aki jövőre a tányérdesszert versenyen is megkívánja mérettetni magát.

Pető Mátyás, Péter Tünde, Varga Viktória, valamint Szabó Imre a szabadszállási Zöld Ász Étterem tulajdonosa

Fotó: Beküldött fotó

A szabadszállási éttermet ezúttal két hölgy is képviselte Szolnokon. Péter Tünde és Varga Viktória a Szamos Mátyás - Tányérdesszert versenyen bizonyítottak, az Alföldi napsugár nevet kapott édességükkel a harmadik helyen végeztek. Péter Tünde hat, Varga Viktória négy esztendeje dolgozik a szakmában. Balog Martin, a kígyósi Csárda konyhafőnöke és segítője Janosics Bence, a Kecskeméti SZC Széchenyi István Technikum tanulója ötödikek lettek, vagyis ezüstminősítést értek el desszertjükkel.

A harcsa és a nyúl került terítékre

Balog Martin és Pottondi Nándor pofakolbászt töltött szürkeharcsába, a köret egy hatszínű, medvehagymás, laskagombás, harcsapacal raguval töltött túrós csusza puding volt. E mellé egy tejfölös, kapros halászlémártás és egy langyos spárgazselé, tárkonyos savanyított „kosár” került. A tányéron megtalálható volt egy kis zöldolaj, valamint ropogós harcsa bacon, ami a vízi világot idézte is. Pető Mátyás és Szegedi Krisztián ételükhöz a nyúlhúst használták fő alapanyagnak. Tányérjukra nyúlcomb került májjal töltve, káposztába göngyölve, laskagombás lájmos kolbász, zsályás sárgarépa püré és egy káposztás ravioli.