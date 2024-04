A Kaskantyú biztos győzelmet aratott a Kecel II. vendégeként, így továbbra is vezeti a tabellát. Továbbra is négy pont előnnyel, miután az Akasztó II. is megnyerte a saját meccsét a Fülöpszállás vendéglátójaként. Izsákon a 2023/24-es idényben esélyes csapatok is elvéreztek már, annál nagyobb fegyvertény, hogy a Kunfehértó el tudta vinni a három pontot. Pedig vezettek a hazaiak 2-0-ra is Kovács Bence és Prikidánovics Márk góljaival, igaz, a vendégek még az első játékrész hajrájában egyenlíteni tudták Rencsár József és Horváth Ákos révén. A három pont sorsát a vendég Burszki Zoárd döntötte el a 67. percben. Kikapott hazai pályán a Balotaszállás a Kiskőrös második csapatától, így a Tabdin győztes Vadkert föllépett a negyedik helyre.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

Vármegye III., Közép csoport: Akasztó II.-Fülöpszállás 4-1, Bócsa-Szank 8-1, Kecel FC II.-Kaskantyú 0-4, Izsák-Kunfehértó 2-3, Balotaszállás-Kiskőrös II. 1-4, Tabdi-Vadkert FC STE II. 1-4, Kecel Senior-Szabadszállás 1-5.

Vármegye III., Közép csoport

1. KASKANTYÚ 21 19 0 2 101–35 57

2. AKASZTÓ II. 21 17 2 2 101-21 53

3. KUNFEHÉRTÓ 21 14 3 4 76-33 45

4. VADKERT II. 21 13 4 4 74-31 43

5. BALOTASZÁLLÁS 21 13 2 6 78-39 41

6. KISKŐRÖS II. 20 13 1 6 62-39 40

7. BÓCSA 20 11 1 8 66-31 34

8. FÜLÖPSZÁLLÁS 21 10 3 8 75-57 33

9. IZSÁK 21 7 2 12 43-66 23

10. SZABADSZÁLLÁS 21 6 4 11 50-62 22

11. KECEL II. 21 6 1 14 35-69 19

12. SZANK 21 3 0 18 21-99 9

13. TABD 21 1 1 19 24-123 4

14. KECEL SENIOR 21 1 0 20 11-112 3