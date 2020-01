Bauhaus-kiállítás nyílt a Bagolyvárban

Bácskától a Bauhausig címmel Fekete Dénes szobrászművész és Makaji Máté építészhallgató kiállítása nyílt meg a Bagolyvárban.

A Miskolczy Ferenc Emlékház maga is ezen stílus jegyeit viseli, így a Bauhaus létrejöttének 100. évfordulója alkalmából szerveződött esemény ideális helyszíne volt. A térség egyéb módon is kötődik az iskolához, hiszen a bácsborsódi születésű Moholy-Nagy László New Bauhaus néven Chicagóban alapította újra.

A bajai eseményen bemutatták a Bauhaus-iskola centenáriumára készült dokumentumfilmet, Niels Bolbrinker és Thomas Tielsch A jövő építése – A Bauhaus 100 éve című munkáját. A múlt század művészetére nagy hatást gyakorolt mozgalomról szóló programot a Múzeumok Éjszakáján, június 27-én újra megtartják. A kiállítás február 15-ig tekinthető meg.