Balassinak állít emléket első díjas képregényével

Czombos Gergő képregények iránti szeretete párosul kiváló művészi tehetségével. A katedrás diák legújabb alkotásával országos első helyezést ért el, mely Balassi Bálint költőnek állított emléket.

A képregényeket ma már nemcsak olvassák a fiatalok, hanem többen maguk készítik. E téren a kecskeméti Katedra gimnázium 11. osztályos művészetis diákja, Czombos Gergő kimagasló eredményeket mutathat fel. Már háromszor végzett dobogós helyen a Katedra középiskola régiós képregénykészítési versenyén, most pedig országos pályázaton bizonyult a legjobbnak.

– Már óvodáskoromban felfigyeltek rajzaimra. Először akkor, amikor egy sast kellett lerajzolnunk, mindenki oldalról festette meg, én pedig szemből – mesélte a Lakiteleken élő tehetség. – Mindig is imádtam rajzolni, ha volt előttem papír és ceruza, sosem unatkoztam. A rajzok, a grafikák állnak legközelebb hozzám, fekete-fehérben gondolkodom, leginkább grafitceruzával és tussal szeretek alkotni. Mindig különböző történetek járnak a fejemben, melyekből gyakran készítek képregényeket. A gondolataimat szeretem rajzokban kifejezni – tette hozzá.

Nyáron édesanyja figyelt fel az Esztergomi Balassa Bálint Társaság nemzetközi pályázatára, melyet halálának 425. évfordulója alkalmából hirdettek meg. Gergő a 15-20 éves kategóriában hozta el az első helyezést.

– Örültem a lehetőségnek. Tetszett az ötlet, hogy Balassinak állítsak emléket. Az irodalmi órákról a munkásságát már ismertem, de életét még részletesebben szerettem volna megismerni, így kutatni kezdtem utána. Közben kezdett formálódni előttem a képregény sztorija, mely ötoldalas lett A/3-as nagyságban, fekete-fehér kivitelben – részletezte.

A munka egy teljes hetet igénybe vett, Gergő a nyári szünetben alkotta meg.

– Először a képregény szövegét írtam meg, majd kis skicceket készítettem a képekről. Utána láttam neki a tényleges képregény elkészítésének. Grafittal vázoltam fel, majd tussal mentem át rajta. Nagyon élveztem a munkát. Minden napra egy oldal jutott – árulta el.

Gergő az első helyezésen túl ajándék tabletet kapott, és felkérték, hogy képregénye benne lehessen az októberben megjelenő turisztikai kiadványukban.

– Nagy megtiszteltetés, hogy a győzelmemen túl még egy maradandó kiadványban is helyet kap a képregényem. Sőt, már arról is tárgyalunk, hogy a közeljövőben készülő Balassi Bálint-­csokoládé csomagolására is felkerülne a képregényem egy-egy részlete – mondta a fiatal tehetség.

Gergő szabadidejében nemcsak képregényeket alkot, de szívesen olvassa is a képregényeket. Könyveket is gyakran forgat a kezében, és szívesen néz filmeket. E téren mindenevő, de kedvencei Quentin Tarantino filmjei.

– Egyaránt szeretem a könyveket és a képregényeket. Szerintem a könyvek az ember fantáziájára bízzák a képi világot, a képregények viszont színesítik a fantáziát – fogalmazta meg véleményét.