Az NDK-s életről nyílt kiállítás a Katona József Gimnáziumban

Élet az NDK-ban címmel nyílt kiállítás csütörtökön a kecskeméti Katona József Gimnáziumban. A tárlat a mai diákoknak már történelmet vonultat fel, de az idősebbeknek kiváló alkalmat nyújt nosztalgiázásra.

A Das Leben in der DDR, azaz Élet az NDK-ban című kiállítás megálmodója Kis Pálné Németh Ildikó, a gimnázium némettanára. A tárlat két részből áll: a földszinti aulában a német nagykövetség jóvoltából húsz darab plakát látható, melyeken fotók és történelmi szövegek kalauzolják el a látogatókat az egykori NDK mindennapjaiba. Az első emeleten pedig régi NDK-s tárgyak hívják nosztalgiázásra a nézelődőket. A tárgyakat Kisné Ildikó, barátai és tanártársai adták össze.

– Az iskolában egy évvel ezelőtt alapítottuk meg a Deutsch-Ungarischer Jugendklubot, azaz a német-magyar ifjúsági klubot. A legfőbb célunk a német és magyar kultúra találkozása és megismertetése a fiatalokkal. Évente 2-3 rendezvényt tartunk, mellyel nemcsak az iskolában németet tanuló diákokat szólítjuk meg, hanem a város más középiskolában tanuló németeseket is. Iskolánkban ebben a tanévben indult el a német-magyar két tanítású oktatás. Úgy gondolom ez a kiállítás is segíti, hogy a diákjaink minél több szállal kötődjenek a nyelvhez. Emellett jövőre lesz 30 éve, hogy az NDK megszűnt, a két német rész egyesült. E jubileumhoz is tökéletesen kapcsolódik a kiállítás – tudtuk meg Kisné Ildikótól.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Das Leben in der DDR című kiállítást csütörtökön Gaál József alpolgármester nyitotta meg. Beszédében felelevenítette régi NDK-s élményeit és egy kis történelmi visszatekintést nyújtott.

A kiállítás a város lakossága előtt is nyitott, december 12-ig hétköznapokon 8 és 14.30 között megtekinthető az iskolában.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS