Az Evolette zenekar decemberben Kecskeméten lép színpadra

December 10-én Kecskeméten is játszik az Evolette zenekar. A srácok már nagyon várják a hírös városi fellépést, hiszen a megyeszékhely rajongói különösen fontosak számukra. Két tag ugyanis kecskeméti.

Az Evolette egy 2018-ban, Budapesten alakult, modern pop-metal zenekar. Hangzásvilágukat tekintve a pop- és progresszív metal szegmensén mozognak, de közel áll hozzájuk a post-rockos ambient vonal is. Zenéjükben egyszerre operálnak dallamos és agresszív énektémákkal egyaránt. A keményebb hangzású gitárjátékot elektronikával színezik, ezzel is adva egy kis új ízt a hangzásnak.

A srácok zenéje valamennyi közösségi médián elérhető, ahol most debütált a legújabb daluk. Sajnos a covidos járványhelyzet az ő életükre és zenei pályafutásukra is rányomta a bélyegét. Nagyon bíznak abban, hogy a most decemberre tervezett bulit megtarthatják Kecskeméten a Kilele Music Caféban.

Deac Róbert elmondta: az új dal most készült el, a klipforgatás és egyéb háttérmunkálatok is még idén megkezdődnek. Próbáltak elmenni még inkább pop-metál irányba dallamos „stadion” refrént írva, mely könnyen megmarad.

Deac Róbert egyébként Kiskőrösön született, kétéves korában költöztek Kecskemétre. Rajta kívül Nagy Gábor gitáros szintén kecskeméti.

Korábban mindketten zenéltek a városban, többek között a Marauders zenekarban 2012 és 2015 között, szinte hetente felléptek, házibulikba jártak, pörgött az életük. Mindezek mellett az Anti Fitness Club, az IdiotSide, a Nova Prospect előzenekaraként, illetve nagyobb amerikai nevekkel is osztoztak a színpadon (pl. Our Last Night, Palisades).

A zenekar többi tagja szolnoki és buda­pesti. Deac Róbert Kecskeméten a Petőfi iskolában, majd a Bolyai gimnázium matematika–informatika szakán tanult, később pedig a GAMF-on. Nagy Gábor a Kertvárosi Általános Iskolában kezdte meg tanulmányait, majd a Gáspárban, az Áfeoszban és a GAMF-on folytatta.

A zeneszerető közönség többször láthatta a Marauders zenekarral a srácokat, felléptek többször Kecskeméten a Tekában, a Kilelében, a Noszlopy parkban, a Dombnál a majálison. Pesten voltak a nagyobb koncertjeik a Our Last Nighttal és a Palisadesszel, telt ház előtt.

December 10. fontos dátum lesz a zenekar számára. A Nem felejtek-turné keretében érkeznek Kecskemétre. Elhozzák az elmúlt évek lemezeinek dalait és a legújabbakat.