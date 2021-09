A Mentés Másképp alkotói és főszereplője fogadta a közönséget

Az augusztus 26-án megjelent Mentés Másképp című film Rózsa Gábor első rendezése, melynek szerdai vetítését követően az érdeklődők a kecskeméti Otthon moziban találkozhattak a főszereplővel, a kecskeméti születésű Sándor Péterrel, továbbá a rendezővel és a vágóval.

Filmvetítésekkel és közönségtalálkozókkal tarkított programsorozat zajlik a kecskeméti Otthon Moziban. Az elmúlt héten Herendi Gáborral találkozhattak az érdeklődők, ezen a héten szerdán pedig a Mentés Másképp című film rendezője, vágója és főszereplője érkezett Kecskemétre. A vetítést követően Csenkiné Túri Edit, az Otthon Mozi vezetője nyitotta meg a találkozót és köszöntötte a vendégeket, elsőként Rózsa Gábort, aki élete első rendezését vitte a mozivásznakra augusztus 26-án, majd Sándor Péter színművészt, akinek nem ismeretlen terep a kecskeméti színpad, harmadikként pedig Tulipán Viktóriát, aki a vágás mellett számos fontos munkafolyamatot látott el a film készítésének ideje alatt. Rózsa Gábor rendező elárulta, hogy a forgatókönyv egy valós, a családjával megtörtént eset nyomán született meg. A film főszereplője egy depresszióval küzdő nő, Dóra életét szeretné megmenteni, nem hagyományos terápiát használva. – Volt a környezetemben valaki, aki hasonlított Dórára. Szerettünk volna rajta segíteni, amikor már sem a gyógyszerek, sem a pszichológus nem tudott. Gondolkodni kezdtünk, hogy ha hagyományos úton nem megy, akkor hogy másképp mehetne. Egyszer a testvérem azt mondta: „küldjük be a dzsungelbe, és mire kijön, biztosan nem lesz depressziós!” Ez talán viccesen hangzik, de engem elgondolkodtatott. Egyből úgy gondoltam rá, mint egy filmötletre – mesélt a kezetekről Rózsa Gábor. A filmet mindössze 14 nap alatt forgatták le, a költségek pedig nem érték el az 5 millió forintot. – A forgatási napok száma nem volt sok, viszont időben nagyon elhúzódott a járványhelyzet miatt. Tavaly júniusban kezdtünk, de még ezen a nyáron is foglalkoznunk kellett néhány jelenettel. Rendkívüli helyzetek szóltak közbe, mert vagy karanténba került valaki, vagy lebetegedett, vagy nem mehettünk ki az utcára 20 óra után, így minden tolódott. Az az egy szerencse, hogy augusztusban be tudtuk mutatni filmet, ugyanis féltem tőle, hogy a vírus ebbe is beleszól – tette hozzá a rendező.

A közönségtalálkozón sokan érdeklődtek a szereplők kiválasztása felől. Mint megtudtuk, a filmből 3 napot leforgattak úgy, hogy nem Sándor Péter volt a főszereplő, majd egy kényszerű váltást követően őt találták karakterben a legmegfelelőbbnek.

– Péterrel az interneten keresztül vettem fel a kapcsolatot. Az elsők között volt, akit szerettem volna Márk szerepére, és már az első találkozás után úgy gondoltam: „igen, vele ez a karakter igazán Márk tud lenni!” És az is lett – fejtette ki Rózsa Gábor.

Sándor Péter nem ismeretlen a kecskeméti közönség számára, hiszen itt született, itt járt iskolába, színészi pályafutását pedig az Otthon Mozi Musical-stúdiójában kezdte. Az azóta neves, országos szinten elismert színművész elárulta, jó érzés újra az Otthon Mozi falai között állni, hiszen gyerekként itt kapta a hitét, az erejét, és itt találkozott először az amatőr színjátszással.

– Emlékszem, akkoriban az Operettszínház nagy rajongója voltam és musicalszínész akartam lenni

– emlékezett vissza, majd hozzátette:

– Ma már nem akarok az lenni, de az lettem, ráadásul éppen az Operettszínházban dolgozom.

Márk karakteréről annyit elárult, hogy bár ő egy pozitív, de elég fura figura, talált azonosulási pontot.

– Én azért olyanokat nem művelnék, amiket ő a filmben, de ha olyan lélektani motivációt kapnék, mint Márk, akkor biztosan én is szívesen segítenék. Szeretek segíteni és jó érzés segíteni, hiszen a mai világban ez hiánycikk, ezért különösen fontos – tette hozzá a színművész. – Számomra a film egyik legjelentősebb mondanivalója az, hogy bár Márk eredetileg Dórán próbál segíteni, ezzel magán is segít; tulajdonképpen így döbben rá, hogy ő is segítségre szorul. A film elején láthatjuk, hogy nem találja a helyét az életben, és amikor szembe jön vele ez a nem hétköznapi szituáció, általa önmagát is kihúzza a gödörből – folytatta.

Mint elmondta, az önsegítős szálat ő gondolta tovább egy picit, a rendező szándékainak nem ez állt a középpontjában. – Gábor egy forgatókönyv és valós tapasztalatok alapján azt szerette volna bemutatni, hogy Márk hogyan segít Dórának, de én egyből megláttam benne ezt a pluszt.

Szerintem nagyon szép, amikor az ember olyat alkot, amiről nem is tudja, hogy sokkal több van mögötte, mint amit eredetileg közölni akart

– fejtette ki Sándor Péter.

A rendező és a főszereplő is megerősítették, hogy a közös munka rendkívül jól működött, a humorért felelős Zotya pedig tökéletesen kiegészítette a csapatot. Ő a Csabikát életre keltő színész, aki egyébként nem is színész. Mint Rózsa Gábor elárulta, Virsinszki Zoltán egy humoros YouTube-csatornát vezet, ott talált rá, amikor olyan karaktert keresett, mint Csabika.

– Tudtam, hogy a vicces karakter lesz a film szíve, ezért mindenképpen olyat akartam, akire elég ránézni, és már röhög az ember. Zotya ilyen volt, és ahogy azt a nézői visszajelzések alátámasztják, tökéletesen hozza a karaktert – mesélte Rózsa Gábor, majd hozzátette: a többi karakterre főként színházak oldalát böngészve talált rá, és egyértelműen olyan arcokat keresett, amilyennek ő megálmodta a karaktereket.

Mint kiderült, Dóra házának helyszínét egy olyan úriembertől kapták, aki nagyon szereti Trokán Pétert. Gyakorlatilag a találkozásért cserébe segített az alkotóknak, de szerencséjükre a statiszták is önkéntesen és ingyenesen álltak rendelkezésükre.

Mint Sándor Péter elárulta, szerinte a forgatókönyv egy heti sorozathoz tökéletes alapanyag, épp ezért ő és a rendező is gondolkodnak a folytatásban. – Folyamatosan téma köztünk a folytatás. Ha nyílnak ki kapuk, mindenképpen számolni fogunk a lehetőségével. De hogy ez pontosan milyen irányt vesz majd, az a jövő zenéje – zárta gondolatait a színművész.