A kécskei piacon adott koncertet a Mayfly zenekar

A tiszakécskei piacra látogatók vasárnap délelőtt ezúttal nem csak vásárolhattak, de zenét is hallgathattak, a helyi Mayfly zenekar jóvoltából. Az együttes az Országos Könyvtári Napok keretében kapott meghívást utcazenélésre.

A város öt helyszínére tervezett kis koncertet az együttes. Az elsőt a piactéren tartották.

– 2001 végén alakult a zenekar, de ebben a felállásban (Sánta Zoltán gitáros, Rádi György szintetizátor, Kass Levente basszusgitáros, Gergelyfi Dávid szaxofonos, Varga Szabolcs dobos) két éve játszunk – mondta Zámbori Anett énekes.

– Most kevesebb létszámmal, négy fővel tudtuk megoldani a koncerteket. A szaxofonosunk külföldön dolgozik, így ő nem tudott hazajönni, a vírus helyzetre való tekintettel, és a dobosunk sem ért rá. Próbáltam időben felkelni, hogy beénekelhessek, de ilyen korán, kilenc órakor, még nem játszottunk, így a hangom még nem „ébredt fel”, de remélem ezt senki sem vette észre. Mindig késő délután, vagy pedig este szoktak a koncertek lenni, így ez most egyedülálló élmény.

– Az előadott dalok között természetesen voltak átfedések főleg, hogy kevesebben vagyunk, mert ez a tény behatárolja, hogy a feldolgozások és a saját számok közül melyeket tudjuk eljátszani. Egy ideje ugyanis már saját számokkal lépünk fel, van már belőle egy egész koncertre való. Egy pár napon belül jelenik majd meg az első EP-k és az első videónk. A dalaink nagy része úgy születik, hogy Levi, vagy Zola hoz egy témát, ez a hangszeres alap, arra mindenki rádolgozza a sajátját és ebből egy teljesen más születik a próbák kapcsán. Az alap természetesen megmarad, de összedolgozzuk, beletesszük a saját ötleteinket. A szövegek nagy részét én írom, a rap betéteket Dávid húzza rá. Próbálni Varga Szabiéknál szoktunk, vagy a szüleimnél a pincében van rá lehetőség itt Tiszakécskén. A vírus helyzet ellenre is szerencsére sok koncertünk volt a nyáron. Most azon vagyunk, hogy újabb számok szülessenek, és újabb lemez jöhessen ki a következő évben is, tette hozzá Zámbori Anett.