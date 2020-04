Oktatóvideókkal segít a végzősöknek a Magyarságkutató Intézet

A sorozat célja az iskolában megszerzett ismeretek összefoglalása és kiegészítése.

Az online felületeken közzétett oktatóvideók a koronavírus-járvány okozta kényszerű helyzetben egyre népszerűbbek. Érettségi Plusz című sorozatával a Magyarságkutató Intézet a digitális tanrend szerint zajló tanításba kapcsolódva segíti a diákokat az érettségire való felkészülésben – számol be a Magyar Nemzet.

A koronavírus-járvány kezdete óta az online platformok felértékelődtek, számos intézmény állt át digitális tartalmak készítésére – írja a portál.

„Szerencsére nálunk eddig is előtérben volt az infokommunikációs tartalmak előállítása. Kutatási eredményeinkkel, a magyar történelem és múlt kiigazításával, helyes értelmezésével előszeretettel célozzuk meg a fiatalokat a modern kommunikációs csatornákon” – mondta a Magyar Nemzetnek Horváth-Lugossy Gábor, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója, jelezve: Kásler Miklóstól kapott felkérése eredetileg is arról szólt, hogy munkatársaival együtt bármikor legyen kész a társadalom hatékony szolgálatára.

Szavait alátámasztja, hogy az intézet már most is az egyik legaktívabb a magyar kutatóintézetek között a közösségi média és más digitális platformok használatában – ismerteti a lap.

A jelenlegi helyzetben a legnagyobb segítségre az érettségi előtt álló diákoknak van szükségük. A Magyarságkutató Intézet az ő támogatásukra hozta létre Érettségi Plusz című előadás-sorozatát a történelem, valamint a magyar nyelv és irodalom tantárgyakból történő hatékony felkészülés segítése érdekében.

Bár az előadások az érettségi tételek témáin alapulnak, nem csupán a vizsga előtt álló diákoknak érhetők el: bárki megtekintheti őket, aki érdeklődik az adott témák iránt. Az Érettségi Plusz oktatóvideók megtalálhatók a Magyarságkutató Intézet honlapján, az intézet Face­book-oldalán, valamint a Youtube videómegosztó oldalon is.

A Magyarságkutató Intézet a járvány idején aktív szerepet vállal a társadalomra nehezedő terhek könnyítésében.

„Tudományos kutatóintézetként mi is felelősséget és szolidaritást vállalunk ezekben a nehéz időkben. Azzal segítünk, amivel tudunk. Ha az most éppen egy videósorozat, akkor azzal. A Jóisten néha furcsán rendezi a dolgokat. Főigazgatói pályázatomban Hunyadi Jánostól választottam az én gondolkodásomat is jól jellemző mottót:

Nem beszélek sokat: nem szavak teszik vitézzé az embert. A csatasorban ismerszik meg, ki mit ér”

– mondta el Horváth-Lugossy a kezdeményezés létrejöttével kapcsolatban.

Borítókép: Nagy-Luttenberger István (balra), a Történeti Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, Babucs Zoltán (középen), a kutatóközpont ügyvivő szakértője és Horváth-Lugossy Gábor főigazgató