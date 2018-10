Ünnepélyes átadó és névadó ünnepség volt a kéleshalmi közösségi házban

Mostantól Somoskövi Sándor grafikus-építészmérnök nevét viseli a Kéleshalmi Közösségi Színtér és Könyvtár. A művelődési ház több mint 15 millió forintból újult meg a Vidékfejlesztési Program és az önkormányzat saját forrásából. A névadó és átadó ünnepségen leleplezték és felszentelték Somoskövi Sándor emléktábláját az intézmény külső falán.

Duplájára növelték a könyvtár alapterületét, megújulhatott a belső tere, új polcokat, asztalokat, székeket, szőnyeget, függönyöket, négy számítógépet és fénymásolót is kapott az intézmény. Kialakítottak egy raktárhelyiséget, a régi elavult nyílászárókat kicserélték. Új fűtési rendszert is kiépítettek, a korábbi gázkazánokat úgynevezett aprítékos kazánokkal váltották fel. A közfoglalkoztatás segítségével a fa aprítékot szinte ingyen elő tudja állítani az önkormányzat, így mostanra az őszi, téli és tavaszi időszakban is tudnak rendezvényeket bonyolítani az intézményben. Az épület előtt pedig új parkolót és vízelvezető árkot alakítottak ki. A beruházás teljes költsége 15,6 millió forint volt, ebből 2,4 millió forintot az önkormányzat saját forrásból biztosított – hangsúlyozta Szvétek Lajos. A könyvtár és művelődési ház fejlesztésével olyan szolgáltatások is elérhetővé váltak a településen – fénymásolás, közösségi internet – melyekért már nem kell más településekre átmenni.

Az ünnepélyes átadáson a felújított és kibővített művelődési házat és könyvtárat a település szülöttjéről, érdemei és munkássága elismeréseként a néhai Somoskövi Sándor grafikus-építészmérnökről nevezték el. Az intézményt Szvétek Lajos és a névadó özvegye, Somoskövi Sándorné közösen adták át a nemzeti színű szalag átvágásával, majd leplezték le együtt a bejárat melletti külső falon elhelyezett Somoskövi Sándor emléktábláját.

A kéleshalmi születésű Somoskövi Sándor építészmérnök-tanár és grafikusművész nevéhez fűződik a jánoshalmi sportcsarnok megtervezése. Életének fontos eleme volt a művészet. Grafikáit és akvarell festményeit számos kiállításon mutatták be országszerte.

– Alkotásaiban fellelhető a biztos rajztudás, és az évtizedeken át tartó művészeti irányú, saját indíttatású tanulás is. Munkáival letette névjegyét Piliscsabán, Klotildligeten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is. Az ő közbenjárásával került a campus dékáni tárgyalójába Jánoshalmáról egy 120 éves, hatalmas oltárkép gyönyörűen restaurálva, ami Szent Annát és Joachimot ábrázolja – emlékezett vissza a piliscsabai Csíky Gábor, építészmérnök, aki nem csak kollégaként ismerte a néhai Somoskövi Sándort, hanem jó barátok is voltak. Somoskövi Sándor felajánlotta kéleshalmi szülői házát is, hogy ott táborozzanak a klotildligeti ministránsok. A piliscsabaiak azóta, többször is ellátogattak már Kéleshalmára, ahol minden ilyen alkalomkor, a helyiekkel együtt vettek részt a templomi szentmisén.