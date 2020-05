Új kondiparkot adtak át Kiskőrösön

Nem kell semmiféle súlyt emelnie annak, aki arányos testalkatra vágyik Kiskőrösön. Elég, ha kisétál a Krimpen parkba, ahol szerdán adták át az új kondiparkot.

Az új létesítmény nevét Krimpen aan den IJsselről, Kiskőrös holland testvérvárosáról kapta. Itt tizenhét fajta eszközön gyakorolhat az érdeklődő. Kipróbálhatja például a majomlétrát, a háromelemes párhuzamos korlátot, a vízszintes hullámot, vagy akár a bordásfalat is. Igaz, ha valaki belekóstol az edzés ezen formájába, biztos, hogy nem ússza meg izomláz nélkül.

A park ma a város gyöngyszeme, de évekkel ezelőtt vizenyős, susnyás területnek számított. A lakók kérésére és a helyi Tai Chi küzdősportot űző sportolók kérésére kezdte el kitisztítani és füvesíteni az önkormányzat. A munkában részt vettek a sportolók is. Több pályázat segítségével alakítottak ki egy játszóteret, edzőteret, illetve a fejlesztési minisztérium támogatásával egy húszmilliós fitnesz kondi parkot építettek – nyilatkozta az átadón Domonyi László polgármester szerda délelőtt.

A város első embere bízik abban, hogy a park egy igazi szabadidőközponttá válik majd, ahová nem csak a sportolóknak, de a családoknak is érdemes kimenniük. A játszótér mellett bográcsozó, szalonnasütő hely is van. Jelenleg ugyan egy nagyobb fedett pihenőhely áll a polgárok rendelkezésére, de az önkormányzat egy másik építését is tervezi. Hamarosan kihelyezik a ledes világító oszlopokat is. Ezt követően egy futó pályát is kialakítanak a park körül.

A hivatalos felavatás során a kondi park eszközein Szűcs Zsolt személyi edző mutatott be gyakorlatokat. Mindenkinek ajánlotta a saját testsúlyos gyakorlatok elvégzését. Hangsúlyozta, hogy előbb az alapgyakorlatokkal kell kezdeni, amelyekre alapozva a haladó szintre lehet áttérni. Arra hívta fel a figyelmet, hogy mielőtt valaki komolyan belekezd a gyakorlatokba, kérje ki egy szakember tanácsát, így a sérülés veszélye elkerülhető.