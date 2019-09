Több hullámban csapott le a zivatar

Ismét több utcát és teret öntött el a víz hétfő délután Kiskunhalason, amikor több hullámban hatalmas zivatarzóna csapott le a városra. A Fenyő utcában háztetőre zuhant egy letört fatörzs, ami egy villanyvezetéket is leszakított. A Szilády Áron utcán garázsokat, a Fazekas Mihály utcában pedig udvarokat öntött el az utcáról befolyó esővíz. A halasi tűzoltókat több helyre hívták vizet szivattyúzni, komolyabb anyagi kárról nem érkezett bejelentés.

Elsősorban az alacsonyabban fekvő városrészeket és utakat öntötte el az esővíz. A Csipke Hotel előtt csak lépésben tudtak haladni a járművek a Nagy Szeder István utcán, volt olyan rész, ahol fél lábszárig ért a víz az úttesten.

Nem tudták elnyelni a hirtelen nagy mennyiségben leeső csapadékot a Szent György téren sem a csatornák, innen egy sarokra a Szabadkai úton az útépítési munkálatok területén a munkaárkokat öntötte el a víz. A vízügyesek szivattyúval emelték át a rengeteg vizet a csapadékelvező árkokba.

A Fazekas Mihály és a Bajza utca kereszteződése is víz alá került, a zivatar után másfél órával is bokáig ért az úttesten a víz. A Fenyő és a Csap utca kereszteződésében egy ház palatetejét rongálta meg egy rázuhanó fatörzs, ami egy villanyvezetéket is leszakított. A tűzoltók az áramszolgáltató munkatársainak kiérkezéséig és a kárhely felszámolásának idejére teljesen lezárták a kereszteződést a forgalom elöl.

A Szilády Áron utcán egy társas ház több garázsát öntötte el a víz, amit a tűzoltók szivattyúztak ki. Tűzoltók dolgoztak egy közeli alacsonyan fekvő családi háznál is, aminek az udvarába folyt be a víz, veszélyeztetve a lakóépületet.

Vízben gázoltak az autósok a Mátyás téren és a Bethlen Gábor téren és az Eötvös utcában is, hosszabb ideig nem folyt el a víz a Semmelweis téren a Spar parkolójából sem, valamint a strandfürdő nyári bejáratával szemben a kórház előtt.

Komolyabb anyagi kárról nem érkezett bejelentést.