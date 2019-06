Teljesen megújult a bácsalmási anya- és gyermekközpont

Átadták a közel 70 millió forintból felújított Anya- és Gyermekvédelmi Központot Bácsalmáson. Az intézményben két gyermekorvosi rendelő, a helyi védőnői szolgálat, az iskolaorvos és egy fogászati rendelő is itt kapott helyet.

A több mint 100 éves, önkormányzati tulajdonban lévő épület a funkcióját tekintve a kezdetektől egészségügyi feladatokat lát el. A korábban Szülőotthonként, jelenleg Anya- és Gyermekvédelmi Központként funkcionáló épületen a szolgáltatók kérésének figyelembevételével energiahatékonysági felújítás és akadálymentesítés valósult meg az elmúlt hónapokban.

A patinás épület külső homlokzata tizenöt centiméter vastag szigetelést kapott, és az eredeti formájában állították helyre. Kicserélték az épületen található ötvenöt darab nyílászárót, szigetelték a mennyezetet és a pince födém­szerkezetét is, amely szintén az energiahatékonyság javítását szolgálja. A csapadékelvezető csatornákat kicserélték, a tetőszerkezetet is felújították. Az épület udvar felőli oldalán a korábbi lépcsőfeljárókat elbontották, helyettük az épület helyiségeinek megközelítésére egy lépcsőfeljárót és fedett, védett kültéri folyosót építettek, speciális biztonsági üvegekkel – mondta el Németh Balázs polgármester.

Saját forrásból akadálymentesítették az épületet, rámpát építettek és egy kültéri emelőszerkezetet is beszereltek. Az épület teljes belső burkolása megújult, új járólapokat építettek be, valamint az összes vizesblokkot és a teljes villamos hálózatot is felújították.

Az épületben két gyermekorvosi rendelő működik, egyelőre azonban csak egy gyermekorvossal, mert a másik nyugdíjba vonult. Itt működik a helyi védőnői szolgálat is négy védőnővel, akik a terhesgondozást végzik, ellátják a csecsemőket és a kisgyermekeket. Továbbá itt dolgozik az iskolaorvos, illetve egy fogászat is helyet kapott az épületben.

– Ezzel egy komplex egészségügyi ellátást nyújtó rendszer működik egy helyen, ennek köszönhetően pedig nemcsak a bácsalmási, hanem a környező kisebb településeken élő gyermekeket is el tudják látni Csikériától Katymárig – hangsúlyozta Gazdag Andrea Eszter csecsemő- és gyermekgyógyász, körzeti gyermekorvos.

A két körzetben egyébként összesen ezerhatszáz gyermeket látnak el, de ambulánsan ennél jóval többet, közel háromezer gyermeket kezelnek, a környező falvak kis lakóival együtt.