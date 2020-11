Téli üzemmódra váltottak az útfenntartók

Az országos, mintegy 32 ezer kilométer gyorsforgalmi, fő- és mellékút üzemeltetéséért felelős Magyar Közút Nonprofit Zrt. november 10-től kezdődően az ország teljes területén téli üzemmódra, ezzel együtt 0–24 órás szolgálatra váltott. Az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. és az M5 Autópálya Üzemeltető társasága, az A-WAY Zrt. is felkészítette karbantartó flottáját a téli üzemeltetésre. Az újhartyáni, a kiskunfélegyházi és a balástyai üzemmérnökségeken felkészítették és ellenőrizték a téli üzemeltetésben részt vevő gépeket és adaptereket.

Minden év no­vember 10. napjától téli üzemmódra vált a Magyar Közút Nonprofit Zrt., ez az idei évben sincs másként. Így országosan 19 megyei igazgatóságán, 94 mérnökségén és a központi irányításban is 0–24 órás szolgálatra állnak át a szakemberek. A következő hónapokban mintegy négyezren dolgoznak váltott, 12 órás műszakokban a szükséges téli útüzemeltetési feladatok ellátásán, koordinációján.

A társaság a 2020–2021-es téli szezonban az országos közúthálózaton összesen több mint 1100 munkagépet (nehézgépjárművek, rakodógépek, hómarók) mozgósíthat. A közútkezelő mind a 94 mérnökségén feltöltötte a sótárolókat, így országosan összesen mintegy 174 ezer tonna útszóró só, több mint 2600 tonna kalcium-klorid-granulátum, 2,3 millió liter kalcium-klorid-oldat és közel 11 ezer tonna érdesítő anyag áll a szakemberek rendelkezésére kezdőkészleten, melyek pótlása keretszerződésekkel az egész téli időszakban biztosított. Ezenkívül azokon a szakaszokon, ahol az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyobb a hófúvások előfordulási lehetősége, ott hófogó rácsokat és hálókat helyeznek ki, ez összesen 494 kilométernyi útszakaszt érint. Emellett összesen több mint 416 kilométeren hófogó erdősávok is találhatóak az országos közúthálózat mentén.

A Magyar Közút Bács-Kiskun megyében 2200 kilométer úthálózatért felel. Öt mérnökségen 178 munkatárs vesz részt a téli munkálatokban. A megyében 37 ekézésre és sószórásra alkalmas nehézgépjármű áll rendelkezésre, a rakodógépek száma 11, a hómaróké 7. A társaság közlése szerint télre készülve, kezdőkészletként csaknem kilencezer tonna útszóró sót tároltak be, és több mint 111 ezer liter kalcium-klorid és 405 tonna érdesítő anyag is rendelkezésre áll a megyében. A telepített hófogó rácsok hossza Bács-Kiskunban meghaladja a 25 kilométert, a hófogó erdősávok hossza pedig a négy kilométert.

Az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. és az M5 Autó­pálya Üzemeltető társasága, az A-WAY Zrt. szintén téli üzemmódra váltott. Az autópálya, a kapcsolódó létesítmények, valamint a karbantartó flotta felkészítése is megtörtént – közölte a társaság.

A 156,6 kilométer hosszú autópálya-szakasz üzemeltetését három üzemmérnökségről speciálisan a télre felkészített gépjárművek segítségével látják el a téli üzemeltetési időszakban. A síkosságmentesítést, valamint a hóeltakarítását kilenc saját, kettős rendeltetésű gépjármű végzi az autópályán. Továbbá hat többfunkciós, sózásra és ekézésre is alkalmas, kettős rendeltetésű Unimog, három rakodó és szükség szerint további nyolc bérelt, kettős rendeltetésű gépjármű segíti az autópálya téli üzemeltetésének ellátását – áll az AKA Zrt. közleményében.

Az autópálya burkolatainak síkosságmentesítéséhez a mérnökségek sótárolóiban 4513 tonna nátrium-klorid és 20,12 tonna kalcium-klorid áll rendelkezésre. Minden mérnökségen 12 órás váltásban 1-1 fő vezetőügyeletes irányítja a szolgálatot, a gépkocsivezetők szintén 12 órás váltásban dolgoznak, míg a diszpécser- és útellenőri szolgálat a nap 24 órájában biztosítja a balesetmentes közlekedést.

A balesetmentes és folyamatos közlekedés érdekében az üzemeltető fokozottan figyeli és ellenőrzi az autópálya állapotát. Rendszeresen végeznek útellenőrzést a teljes úthálózaton, napközben kétóránként, 22 és 6 óra között pedig négyóránként ellenőrzik az autópálya állapotát.

A forgalombiztonság növelése érdekében térfigyelőka­mera-rendszer üzemel, mely a csomópontokban és a pihenőhelyeken folyamatos forgalomfigyelést tesz lehetővé. Az autópálya mentén található meteorológiai állomások 5 percenként automatikusan továbbítják az aktuális időjárási adatokat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat 15 percenként frissülő, műholdfelvétellel kombinált felhőképes adatait az üzemeltető társaság az egyes üzemmérnökségekhez tartozó autópálya-szakaszokra vonatkozóan követi. A bajba jutott utazók a két kilométerenként elhelyezett segélykérő telefonokon keresztül kérhetnek segítséget.