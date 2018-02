Tege Réka a mozgást, a táncot választotta hivatásának

Tege Réka húsz esztendeje áll a színpadon, művészi szinten űzi a modern táncokat, belekóstolt a balettbe és a hiphop táncstílusokba. Tanít, edzősködik, emellett párjával egy vizuális-­zenei-táncos projekten ­dolgozik.

Tege Réka a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium elvégzése után sejt- és molekuláris biológusnak tanult Szegeden, ám a kutatómunka helyett a táncparkettet választotta.

– Tízéves lehettem, amikor anyukám beíratott az egyik helyi tánciskolába. Show-táncot tanultam 18 éves koromig, egy kicsi balettel elegyítve. Az egyetemi éveim alatt tudatosult bennem, hogy alapvetően a mozgással kell foglalkoznom. Felvételt nyertem – párom koreográfiájával – a Magyar Művelődési Intézetbe, ahol modern tánc pedagógusi képesítést szereztem. Mindez kiegészült a pilatesszel, így egyszerre három iskolába jártam – mesél pályájának kezdetéről a kecskeméti táncos.

A diploma megszerzése után Réka úgy határozott, a táncot választja élethivatásul. Elhatározásában nagy szerepet játszott párja is, akit egyben tanítómesterének is tekint.

– A szabadszállási születésű Solymosi Tamást, művésznevén Tomaas Yilssomot 14 évesen ismertem meg. Tomaas profi breaktáncos, koreográfus. Az érzelmek felnőttként alakultak ki köztünk, 8 éve annak, hogy elválaszthatatlanok vagyunk egymástól – mondta el Tege Réka.

Réka húszesztendős táncos pályafutása alatt számos sikert ért el. Országos versenyeken több alkalommal állhatott dobogóra, nemzetközi eredménye pedig a világbajnokságon elért 11. helyezés volt. Underground hiphop stílusokban már Tomaas Yilssom K76 csapatával lett arany-, ezüst- és bronzérmes. Ma már egyikük sem versenyez, Réka Kecs­keméten oktat és a szabadszállási általános iskola aerobikosaival is foglalkozik.

– A munkámat nem a hagyományos felfogásban végzem, az oktatásba beleviszem az egyéniségemet, a szellemiségemet és a lelkiségemet is, ami sok mindenben eltér a klasszikus irányzatok diktálta irányvonaltól. A mindennapi tevékenységeim mellett párommal egy új audiovizuális elemeken alapuló táncos projekt létrehozásán dolgozunk – emelte ki Tege Réka.

A tánc mellett VJ-ként (video jockey) is tevékenykednek. ­Tomaas Yilssom táncos társulatával is ezen a vonalon indult el, video mapping show-kat készít, ami azt jelenti, hogy a táncot vizuális háttérrel egészíti ki. Tomaas Yilssom a koreográfiáiban a „szabad stílust” követi és ötvözi a vizuális ­effektekkel.

– Saját stúdiónkban vesszük fel és állítjuk össze az elkészült anyagokat, melyek zömét az interneten tesszük közzé, illetve, ha megvannak a technikai feltételek, élőben is bemutatjuk. A közönség legutóbb a Szigma Jösszművészeti Együttlét, kortárs művészek fesztiválján, illetve a ­Hírös7 Fesztiválon kaphatott ízelítőt munkáinkból.

Projektünk lényege, hogy olyan audiovizuális albumot hozunk létre, amiben kizárólag saját szerzeményeink jelennek meg. A párom úgy használja a benne szunnyadó vizualitást, mintha a festő az ecsetjét, csak Ő videóeffekteket használ festék helyett. Ebből adódóan neki jut a munka kreatív része, nekem a szervezés és a segítségnyújtás szerepe. Előadásunkkal hazánkban, majd külföldön is be szeretnénk mutatkozni – fűzte hozzá a fiatal táncos.

– Gyermekkorom óta mindenem a tánc, ami nagyban meghatározta életem alakulását, személyiségem fejlődését. Párommal való kapcsolatom nyitotta meg az utat a művészet felé. Elmondhatom, hogy megérte a belefektetett energia. Azt az örömöt, amit a tánc ad nekem, semmi más nem tudja pótolni. A mozgás, a tánc az életem legmeghatározóbb része, nem tudnék működni nélküle. Elmondhatom, hogy nagyon szerencsés ember vagyok – tette hozzá ­Tege Réka.