Támogatásból újulnak meg az udvari játékok Kalocsán

Az egyik áruházlánc Ön választ, mi segítünk! című pályázatán jelentkezett támogatásért a kalocsai Zöldfa Utcai Tagóvoda, és elképesztően sok szavazatot gyűjtött a vásárlóktól, így elnyerte a Tesco 200 ezer forintos támogatását. A pénzt az intézmény udvarán álló építmények és fajátékok karbantartására, felújítására használják fel. A munkálatokat fokozatosan, a vakáció ideje alatt végzik el.

– A Kalocsa Város Óvodáiért Alapítványon keresztül jelentkeztünk, beküldtük a pályázatot, és bekerültünk a három támogatható projekt közé. Ezután a vásárlók a blokk mellé kapott kupont dobhatták be abba az urnába, amit támogatásra érdemesnek tartanak – magyarázta az előzményeket Temesváriné Bánfalvi Tímea.

A pályázó alapítvány kuratóriumi elnöke elárulta: persze kampányoltak is, elsősorban a szülőknél, hogy gondoljanak rájuk és dobják a kuponokat a Zöldfa Utcai Tagóvoda urnájába. Sikeresen aktivizálták a hozzájuk járó gyerekek hozzátartozóit, összesen több mint 11 ezer szavazatot gyűjtöttek. – Nagy volt az öröm, mert tavaly már próbálkoztunk ugyanezen a pályázaton, de akkor nem kerültünk be. Most viszont sikerült megszereznünk a második helyet, és 200 ezer forintot nyertünk – idézte fel Temesváriné, hozzátéve, hogy a pénzt fokozatosan felhasználva az udvarukon végeznek el különböző felújításokat a nyár folyamán.

Mint elmondta, az óvoda vezetőségével egyeztetve úgy döntöttek, hogy a szabadtéri fajátékok lecsiszolását és újrafestését, valamint az udvaron található babaház és egy másik építmény tetejének cseréjét oldják meg a támogatásból. Az udvar eddig felújított eszközeit már a nyári felügyeletre hozzájuk érkező gyerekek birtokba is vehették.