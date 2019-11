Szövetség a Hírös Városért Egyesület: fel kell függeszteni az új vasúti menetrendet

Még a bevezetés előtt vonják vissza a Szeged-Kecskemét-Budapest új, vasútellenes menetrendet! címmel tartott sajtótájékoztatót hétfőn a Szövetség a Hírös Városért Egyesület Kecskeméten, a MÁV pályaudvar előtt, a Kodály Zoltán téren. Az egyesület Kecskemét polgármesterének is üzent.

A sajtótájékoztatón Király József önkormányzati képviselő elmondta, hogy a Szövetség tagjai számos más kecskemétivel együtt megdöbbenve értesültek arról, hogy a MÁV-Start Zrt. december 15-től egyoldalúan megváltoztatta a hosszú évek óta megszokott és jól működő Szeged-Kecskemét-Budapest viszonylatra vonatkozó menetrendjét. – Amikor egy 110 ezer lakosú megyeszékhelyen nem áll meg az vonat, elgondolkodhatunk a menetrend rugalmasságán. Amikor a fő utazási időben átrobog Kecskeméten az InterCity és meg sem áll Szegedig vagy Budapestig, az valószínűleg arra kényszeríti az embereket, hogy autóba üljenek és így jussanak el a fővárosba vagy Szegedre – mondat Király József és hangsúlyozta, hogy a klímaváltozás kihívásaira felelve meg kell gondolnia mindenkinek, hogy mikor ül gépkocsiba.

Megjegyezte Király József, hogy a bevált, jól működő menetrendet nem kellett volna megváltoztatni és hozzátette, hogy ez különösen azért jelent problémát, mert Cegléd után már csak egy sínpár megy Szeged felé, ami sok megállást eredményez, ha zöld utat adnak a két Budapest-Szeged vonatpárnak.

Lejer Zoltán, a Szövetség frakcióvezetője a sajtótájékoztatón üzent Kecskemét polgármesterének, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a MÁV-Start Zrt.-vel arról, hogy a két közvetlen úticélú vonatpár Kecskeméten is megálljon, hiszen mint mondta, nem lehet megtenni egy 110 ezres várossal, hogy nem áll meg ott az InterCity. Lejer Zoltán szerint a Kecskeméttől Kőbánya-Kispest állomásig közlekedő Televonat nem ideális annak, aki Budapestre jár dolgozni, hiszen döntő részük a Nyugati Pályaudvaron száll le, mert a belvárosban dolgozik. Kőbányáról pedig hosszas tömegközlekedés után lehet a belvárosba érni. Lejer Zoltán megvilágította a kérdés környezetvédelmi oldalát is: kérdés, hogy mennyiben éri meg MÁV-nak az, hogy a közvetlen Budapest-Szeged járat menetideje ugyan 18 perccel rövidül a megállóhely-ritkítással, de ezzel egy plusz vonatot kell indítani azért, hogy az utasok felszálljanak Kecskeméten.

Dr. Vancsura István önkormányzati képviselő elmondta, hogy aláírásgyűjtésbe kezdenek az ügy érdekében, majd kérdésünkre Király József elmondta, hogy hétfő estétől internetes szavazást is indítottak. Mint mondta, ezeken kívül egyéb eszköz is van a kezükben, amivel nyomás alá helyeznék a MÁV-ot és a decemberi közgyűlésen is felszólalnak a kérdésben.

A sajtótájékoztató után nem reprezentatív közvélemény-kutatást rögtönöztünk és megkérdeztük az állomáson az utazókat az új menetrendről. A megkérdezettek közül senki sem értett egyet azzal, hogy a két vonatpár ne álljon meg Kecskeméten, hiszen nagy lélekszámú megyeszékhelyről van szó. Többen egyetértettek viszont a megállóhely-ritkítással, de problémásnak találták, hogy a többi járat nem a Nyugatiig közlekedik.

Új menetrend december 15-től

Mint arról hírportálunk is beszámolt, december 15-én lép életbe a MÁV új, 2019-2020-as menetrendje. A Budapest-Cegléd-Kecskemét-Kiskunfélegyháza-Szeged vonalon változik az ütemesen közlekedő InterCity-vonatok menetrendje és megállási rendje: naponta 2 vonatpár Szeged és Budapest-Nyugati között nem áll meg, menetideje 18 perccel rövidül.

A gyorsított vonatok megállásainak pótlása érdekében új vonatok közlekednek Kőbánya-Kispest és Kecskemét között. Az IC738-as és IC1733-es számú, Szent Gellért InterCity helyett Televonatok közlekednek vasárnapokon. A Televonat a Nyugati pályaudvarról 11:28-kor indul, felszállás céljából megáll Zuglón és Kőbánya-Kispesten, továbbá le- és felszállás céljából Kecskeméten. A Televonat Szegedről 14:12-kor indul, megáll Kecskeméten, leszállás céljából pedig Kőbánya-Kispesten és Zuglón.