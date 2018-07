Szökött a víz, ezért lezárták a szökőkutat

Már jó ideje nem működik Kecskeméten a Kisfaludy parkban, a régi Domus Áruházhoz közeli szökőkút. Az önkormányzat szerint meghibásodott, elfolyik belőle a víz, így üzemen kívül helyezték, nehogy alámossa a közeli épületeket.

Sokak bánatára már tavaly sem csobogott a víz a Kisfaludy parkban lévő – a Kisfaludy-ház előtti, Alföld Áruház mögötti – szökőkútban, és mostanra sem változott meg a helyzet. Olvasónkat, Kenyeres Dénest ez nagyon bosszantja, és mivel a nyugállományú honvéd alezredes a Dobó körúton lakik, azaz gyakorlatilag minden nap átsétál a kis téren, így sokszor mérgelődik a lényegét vesztett látványosságot szemlélve.

– Egy szökőkút azért van, hogy működjön, hogy hangulatosabbá tegye a teret, mellette meg tudjanak pihenni a járókelők, gyönyörködhessenek benne. Régebben itt is kellemesen elbeszélgethettek a kisgyerekes családok, a randevúzó fiatalok, de most már közel sem ugyanazt az élmény nyújtja ez a park, mint korábban. Pedig ez a város központja, a Dobó körút környezetében laknak a legtöbben, az itt élők is megérdemelnének egy működő szökőkutat. Lokálpatriótaként felháborít ez az állapot – mondta Kenyeres Dénes.

Kenyeres úr valóban sokat foglalkozott a témával. Tavaly júliusban Szemereyné Pataki Klaudiának írt levelet. Akkor azt a választ kapta a polgármestertől, hogy az önkormányzat kezelésében lévő zöldfelületek fenntartási és javítási munkáinak elvégzéséről a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. gondoskodik, és hogy továbbítják Kenyeres úr szökőkútjavításra vonatkozó észrevételét a közszolgáltatónak, hogy a szükséges intézkedéseket a cég tegye meg.

Nem javult meg a szökőkút, ezt Kenyeres Dénes az idei első, májusi közmeghallgatáson is szóvá tette. A fórumot levezető Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester ekkor gyors válaszában úgy reagált: sok olyan probléma van a városban, amely rengeteg embernek bántja a szemét, olyan fejlesztésekre is nagy összegeket kell költeni, amelyeknél nem a szépség a fontos, hanem a célszerűség, de próbálják ütemezni a feladatokat, hogy mindenre jusson pénz.

Olvasónk nemrég behozta szerkesztőségünkbe a közmeghallgatáson feltett kérdésére kapott írásbeli választ. Ebben már arról esik szó, hogy a Városüzemeltetési Kft. megvizsgálta a szökőkutat, és azt találták, hogy olyan mértékben meghibásodott, hogy az „több ezer liter víz meghatározatlan irányba történő elfolyását jelenti”. A jelentős működtetési veszteségek elkerülése és a környező ingatlanok alámosásának megelőzése érdekében a városvezetés a szökőkút üzemen kívül helyezéséről döntött.

Nem tudni, van-e még remény

Azt egyelőre nem sikerült megtudnunk az önkormányzattól, hogy a döntés végleges-e, azaz tényleg le kell-e mondani a vízcsobogásról a Kisfaludy téren. A pletykák mindenesetre megindultak, egyes jólértesültek szerint virágágyásoknak ad majd helyet a szökőkút. Kenyeres úr mindenesetre elszánt, neki határozott véleménye, hogy egy több tízmilliárd forint költségvetésű megyeszékhelynek nem jelenthet gondot, ha akár 20–30 millió forintot kell kifizetni a javításra, és feltett szándéka, hogy mindezt a soron következő közmeghallgatásokon el is fogja mondani, mint ahogy kifejtette az önkormányzatnak címzett újabb levelében is.