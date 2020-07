Szedik már a paprikát a tompai közmunkások

A városban nyolc éve működik sikeresen a Belügyminisztérium által szervezett közmunkaprogram.

Az elmúlt időszakban sikerült beszerezni a mezőgazdasági termeléshez szükséges eszközöket, berendezéseket, erőgépeket több tízmillió forint értékben. Eddig összesen több mint kilencven embernek tudtak biztos megélhetést nyújtani a közmunkaprogram keretében. A pályázati elszámolással járó adminisztráció és a koronavírus-járvány azonban okozott nehézséget – mondja Balázs-Piri Tamás, a Tompai Start Szociális Szövetkezet vezetője.

Az önkormányzat minden évben igyekszik a közmunkaprogramokban részt venni, próbálnak hosszú távon is fenntartható termelést kiépíteni. Zárt, automatizált termesztőberendezést, fóliasátrakat építettek tízhektárnyi területen, ahol öntözni is tudnak.

– A legsikeresebb a mezőgazdasági programunk, hiszen ebből éves szinten három- és ötmillió forint közötti nettó árbevételt érünk el úgy, hogy a tervszerű, a külső piaci igényeket is figyelembe vevő termelés, feldolgozás, értékesítés csak 2017-től kezdődően jelent meg. A tompai önkormányzat részvételével ekkor alakult meg kilenc taggal a település első szociális szövetkezete azzal a céllal, hogy a térségben termelt terményeket feldolgozza, csomagolja és értékesítse – mondta el hírportálunknak Balázs-Piri Tamás szövetkezeti vezető.

Az önkormányzat a közmunkaprogram keretében termel paprikát, paradicsomot, uborkát, káposztát, céklát, tökféléket, burgonyát és kukoricát. A zöldségeket a szövetkezet feldolgozza a helyi üzemében és értékesíti a tompai mintaboltjában. A helyi közétkeztetést, a környező éttermeket, büféket, valamint a Kiskunhalasi Többcélú Kistérségi Társulás intézményeit is a szövetkezet látja el friss zöldséggel és gyümölccsel: konyhakész, tisztított, vákuumcsomagolt termékekkel. A kialakult járványügyi helyzet azonban drasztikusan visszavetette a szövetkezet működését, nyolcvan százalék felett volt a kieső bevétel, a nehézségeket pedig tetézte, hogy a szövetkezetben foglalkoztatott öt ember munkabér-támogatására több mint kilenc hónapot kellett várni.