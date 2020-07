Sok szabálytalan bekötést találtak Kalocsán

Ellenőrizték az esővíz-elvezető csatornák bekötését Kalocsán. A szakemberek sok szabálytalanságot találtak, az ellenőrzésen fennakadt otthonok eresze a szennyvízcsatornába torkollik.

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. (Kiskunvíz) szakemberei ezekben a hetekben járják végig a város utcáit. A cég füstöléssel szűri ki azokat a tulajdonosokat, akik – szabálytalanul – a szennyvízcsatornába vezetik az ingatlan ereszében összegyűlő esővizet, ezzel pedig nemcsak sokkal többet használják a hálózatot, mint amennyiért ténylegesen fizetnek, de túl is terhelik a tisztítótelep átemelőit, meghibásodások sorozatát okozva. Nem mellesleg: a nagy esőzések idején emiatt szoktak kiönteni a csatornák egyes város­részeken.

A Kiskunvíznek nem az a célja, hogy minél több ingatlantulajdonoson behajtsa a többlet-szennyvízforgalmat – ez egyébként házanként akár több százezer forint is lehet –, hanem az, hogy a szabálytalankodók alakítsák át az ereszvégeket, és ne a szennyvízcsatornába engedjék a csapadékot. A szolgáltató pont emiatt szokta előre kihirdetni az ellenőrzéseket a soron következő településeken. Mire odaérnek, már csak kevés emberrel szemben kell szankciót alkalmazni. Az ügyfélbarát hozzáállás miatt maguk is meglepődtek, amikor a kalocsai Ecetgyár utcán azt tapasztalták, hogy gyakorlatilag az egész utcában a szennyvízcsatornába ömlik a tetőkről lefolyó csapadékvíz, egyébként a háztulajdonosok tudta nélkül.

– A kertvárosban kezdtünk. A Vajas vonaláig füstöltük meg a hálózatot. Elsőre nyolc rákötött lakóházat találtunk, ami nem magas szám, viszont ami meglepett bennünket, az az, hogy az Ecetgyár utcai átemelőnél üzemszerűen be van kötve a csapadékelvezetés a szennyvízcsatornába – mondta el Szigeti Attila. A Kiskunvíz műszaki igazgatója hozzátette: lényegében az egész utcában füstöltek a csapadékcsatornák rácsai, így egyértelmű, hogy az összes házról érkező esővíz jó ideje a hálózatba ömlik.

– A kollégáim kamerával megpróbálták felderíteni, hogy hol és milyen módszerrel van rákötve az utca, egyelőre nem sok sikerrel. Most ezen dolgozunk, hogy a forrásokat megtaláljuk – fűzte hozzá.

A szakember elárulta: sejtette, hogy a hálózat Ecetgyár utcai átemelőjénél valami gond lesz, mert ez a pont már egy kisebb esőzésnél is rendszeresen víz alá kerül. Elmondta: itt egy erős szivattyú van beépítve a hálózatba, ezért ha a most kiszűrt bekötéseket később nem állítják vissza, akkor bírnia kell a terhelést. A kertváros után keleti irányban ellenőriznek tovább, Kalocsa belvárosi utcái, majd a Szőlőkköze felé. Szigeti elárulta: lassabban haladnak, mint szeretné, mert nincs elég emberük, de néhány hét alatt így is oda fognak érni minden kalocsai utcába.