Rendőrkávéházat tartottak halasi diákokkal (galéria)

Rendőrök és tanulók ültek egy asztalhoz, hogy a kábítószerfogyasztásról beszélgessenek. Nem a szokásos drogprevenciós program volt ez, hanem egy kevésbé kötött hangulatú társalgás, ahol a gyerekek partnerként tekintettek a szakemberekre.

Hazánkban egyedülálló módon a város általános iskolásainak vitték el először a Police Café tanulókra kifejlesztett változatát. Hétfő délelőtt a Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola, délután pedig a Kertvárosi Általános Iskola hetedik és nyolcadik osztályos diákjai ülhettek egy asztalhoz a rendőrökkel.

A Police Café gyakorlat a World Café módszertanán alapul, ami egy közösségfejlesztési technika, melynek során egy adott lakosságot érintő üggyel, problémával foglalkoznak az abban érintett résztvevők. A Police Café tehát nem más, mint egy kávéházi beszélgetés, melynek rendőrök a házigazdái. A civilek és rendőrök közötti együttműködést erősíti. – A Kanadában kifejlesztett World Café módszerből először a belga rendőrség csinálta meg saját gyakorlatát. Hazánkban 2014-ben nyitottuk meg az első rendőrkávéházat Pécsett – mondta Dr. Molnár Katalin, Police Café képző és moderátor.

A kiskunhalasi rendőrség pár éve ezzel a módszerrel is igyekszik a közösséget érintő problémákat feltárni. A kávéházi hangulatú beszélgetési forma mindig egy adott téma köré épül, ahol minden asztaltársaságnál van egy témafelelős, ő beszélteti és informálja a társaságot. A témavezetők és velük együtt a témák asztalról asztalra vándorolnak, hogy minden csapathoz eljusson minden információ.

– Egy újabb állomás a Police Café diákokkal, mert az évek során arra jutottunk, hogy egyre nagyobb probléma lett a kábítószerfogyasztás. Sok jelzést kaptunk szülőktől, hogy már egész fiatal korban fogyasztanak valamilyen tudatmódosító szert a tanulók, akár tíz éves kor környékén is – hangsúlyozta dr. Vaslóczki Ferenc, Kiskunhalas rendőrkapitánya.

A tizenévesek a téma négy fontos területéről folytattak párbeszédet a szakemberekkel. – Beszéltünk arról, mi a kábítószer, hogy felmérjük a tudásszintjüket és informáljuk őket. Szóba kerültek a kábítószerfogyasztás hatásai és az is, kihez fordulhat egy függő. Emellett a drogfogyasztás jogi következményeivel is megismertettük őket – összegezte dr. Vaslóczki Ferenc.

A Police Café gyakorlaton a rendőrök mellett szociális munkások, iskola pszichológusok is részt vettek, pedagógusok azonban nem voltak jelen a tanteremben. – Úgy gondoljuk, hogy azon nevelő mellett, aki éveken keresztül fegyelmezi a tanulót, nehezebb nyílnak meg a gyerekek. Tanárok nélkül kevésbé kötött a légkör, nincs itt a felettük hatalmat gyakorló személy. Talán így fordulhatott elő, hogy volt olyan, aki el is ismerte, fogyasztott már kábítószert, sőt olyan is, aki bevallotta, komoly drogproblémái vannak. Ne felejtsük el, hogy ők tizennégy éven aluli gyerekek. Ez abban erősít bennünket, hogy szükség van arra, amit csinálunk – mondta a rendőrkapitány.

Az első Police Café tapasztalatai azt mutatják, hogy a diákok meglepően kommunikatívak és tájékozottak. – Partnerként érzik magukat a gyerekek, mert nem mondjuk meg nekik, hogy mit és hogyan kellene csinálniuk, hanem odafigyelünk rájuk. Velük beszélgetünk, nem róluk. Megismerjük az igényeiket, a vágyaikat, a félelmeiket, valamint az ötleteiket és a tudásukat. Sokkal többet tudnak, mint mi – hangsúlyozta Dr. Molnár Katalin.