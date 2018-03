A csapatmunka mellett a robotika, a pénzügyek, a kémiai kísérletek rejtelmeibe kívánták ­bevezetni a negyedikes diákokat egy tehetségversenyen. A kecskeméti régióból az Arany János iskola kvartettje jutott a májusi országos döntőbe.

Három negyedikes diákból és egy ­felkészítő tanárból álló csapatok nevezhettek a Mathias ­Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programja által meghirdetett FIT Kaland Országos Tehetség­versenyre. A verseny célja egyrészt a csapatmunka gyakorlása volt, emellett bepillantást kívántak nyújtani a gyerekeknek, mit is tanulnak a FIT program résztvevői, többek között már Kecskeméten is. Országosan összesen 120 kvartett regisztrált a megmérettetésre.

Az első fordulóban egy online­ elérhető feladatot kellett megoldaniuk a csapatoknak, amelyek a FIT Program öt képzési területéhez – robotika, természettudományos kísérletek, egészségügyi alapismeretek, pénzügyi tudatosság, internetes tudatosság – kapcsolódtak.

A legjobban teljesítők jutottak be a szerdán megrendezett régiós döntőre, amit Kecs­keméten, a Pedagógusképző Karon tartottak. Mind az öt csapat pár percben bemutatta, milyen ötleten is dolgozott, voltak, akik vetítéssel is színesítették a prezentációt. A ­kecskeméti Arany János iskola három, míg a Zrínyi iskola és a kerekegyházi Móra Ferenc iskola egy-egy kvartettel képviseltette magát.

A Bankkártya (Arany) tagjai egy napenergiával ­működő, önfenntartó szociális farmot álmodtak meg, ahol munkanélkülieken, hajléktalanokon és szenvedélybetegeken segítenének, mégpedig azáltal, hogy bevonnák őket a kertészkedésbe, a gazdálkodásba és az állatgondozásba. A Gyalogkakukk (Móra) tanulói egy robotkezet alkottak meg, amely egyenként tudja mozgatni az ujjait, és tud fogni is. A Szörfösök (Arany) egy önállóan sütő-főző, az esetleges tűz esetére poroltóval is felszerelt robotszakács tervével jelentkeztek, míg az Unikornisok (Zrínyi) egy egészséges gyorsétteremben látnák az „időhiány ellenére is finomat, táplálót enni”-dilemma megoldását.

A döntőbe végül az Arany János iskola MagnetBoys csapata (Garcsai Bálint, ­Gera Viktor, Inoka Botond, felkészítő pedagógus: dr. Szabó Andrea) jutott. Ők a Bányai Júlia Gimnázum természettudományos laborjában érdekes és izgalmas kémiai kísérleteket – lángfestés, sűrűségmérés különböző folyadékok összeöntésével, tartós buborék ­fújása – végeztek, Labancz István tanár úr útmutatása révén. A srácok elmondták: picit ugyan izgultak a kísérletek előtt, de nagyon jól érezték magukat a csapatmunka közben.

A díjazott csapatok az elismerő okleveleken túl a Takata járműipari vállalat, a Kecskeméti Vadaspark, valamint az oktató, Joós Andrea által felajánlott értékes nyereményekkel gazdagodtak. A FIT Kaland döntőjét az MCC ­2018-as tavaszi országos pedagóguskonferencián rendezik meg Budapesten, ahol a csapatok értékelésében olyan neves személyek vesznek részt, mint dr. Kádár Annamária vagy dr. Bagdy Emőke pszichológus szakértők, akik a Fiatal Tehetség Program védnökei is egyben.

– Fantasztikus bemutatón vagyunk túl, nagyon jó projektmunkákat prezentáltak a diákok, öröm volt őket ­nézni, ahogy negyedikesként ilyen bátran kiálltak. Az ötletek egyediek, maiak voltak, egy-kettő meg is állná a helyét a való életben – értékelt Horváth Beáta, a kecskeméti FIT-központ vezetője.

Gyakorlatias tudást szerezhetnek

A Mathias Corvinus ­Collegium Fiatal Tehetség Programja (FIT) ősszel indult Kecskeméten. A program négy évig tart, azaz a tanulók ötödikes koruktól egészen nyolcadik végéig vesznek részt benne.

Minden évfolyam 25 főből áll. A foglalkozásokat kéthetente szombatonként tartják. A képzések egymásra épülnek, és a gazdagítás módszertanával olyan ismereteket szerezhetnek a diákok, amelyek nem igazán vannak jelen az ­iskolai oktatásban (vagy egyáltalán nem), de sok szállal kötődnek a mindennapi élethez. Így szó esik a média- és egészségtudatos magatartásról, a pénzügyekről, a természettudományos kísérletekről, a robotokról, a színházról vagy az építészetről is.