Pápai követ járt a Wojtyla házban (galéria)

Michael August Blume pápai követ tett látogatást vasárnap Kecskeméten, a Karol Wojtyla Barátság Központban, dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskemét Katolikus egyházmegye érseke társaságában. Magyarország apostoli nunciusát Farkas P. József, a Wojtyla alapítója, Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere, Salacz László országgyűlési képviselő, valamint Király József és Lévai Jánosné önkormányzati képviselő fogadta.

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester köszöntőjében kiemelte: büszke városba érkezett a pápai követ, hiszen a főterén az összes nagy vallási felekezet temploma megtalálható. Igazi befogadó keresztény város Kecskemét, nagy békességben élnek egymás mellett a vallások. Sokat segít az egyház az önkormányzat munkájában is, iskolákat és óvodákat tart fenn, és szociális tevékenységet folytat. A Wojtyla Barátság Központ pedig méltó módon ápolja névadója, Karol Wojtyla, azaz Szent II. János Pál pápa emlékét, és az ő munkáját képviselve nyújtanak kezet az elesetteknek.

Farkas P. József, a népkonyhaként is működő Wojtyla ház alapítója elárulta: az intézmény megalapításának gondolata II. János Pál pápa halálakor fogalmazódott meg benne. Az utat végig a Jóisten mutatta számára, és mutatja ma is.

Michael August Blume pápai követ amerikai, de nagyanyai ágon magyar felmenői vannak, a találkozón azonban olaszul beszélt, melyet tolmács fordított. Köszöntőjében először is kifejezte háláját a meghívásért. Elmondta: 2005-ben, II. János Pál halála után pár héttel nevezték ki apostoli nunciusnak. Hozzátette: ez a kinevezés több hónapig zajlott, úgy gondolja II. János Pál pápa is támogatta őt, előtte is ismert volt a neve és munkássága. Abban a nagy megtiszteltetésben volt része, hogy életében többször is találkozhatott a pápával. Először 1980-ban egy püspök szentelésen, majd később több munkaebéden, mivel ő a vándorok és útonlévők pápai bizottságában dolgozott. Végül hozzátette: csak bátorítani tudja az intézmény munkatársait e nemes munkában.

Dr. Bábel Balázs érsek a végén elmesélte a pápai követnek Farkas P. József néhány évvel ezelőtti agyvérzésből történő csodálatos felgyógyulását, mely megerősítette abban, hogy folytatni kell e karitatív munkát.

A találkozó végén egy ajándék tűzzománc képet nyújtott át Farkas P. József a pápai követnek, melyet Balanyi Károly képzőművész készített.