Őssejtkezelés adhat új esélyt a hatéves, beteg Amir számára

A Szívből Kalocsa Egyesület árverést szervez Kunsági Amir részére. A kisfiú februárban lesz hatéves, de sem beszélni, sem járni nem tud. Őssejtkezelésre lenne szüksége, ehhez viszont több millió forint hiányzik.

Termékek árverésével, más szervezetek segítségével, adománygyűjtő akciókkal és rendezvényekkel igyekszik segíteni a Szívből Kalocsa Egyesület azon a helyi kisfiún, aki több komoly betegségben szenved, és közel hatesztendősen sem beszélni, sem járni nem tud. A gyermek már rengeteg gyógykezelésen átesett, mindhiába, ugyanakkor az utolsó komoly esélyhez, az őssejtkezeléshez még milliók hiányoznak a családi kasszából.

– Kunsági Amir Kalocsán lakik és februárban lesz hatéves. Gyermekkori autizmussal diagnosztizálták, ez az állapot a beszédközpontját is érinti: nem tud beszélni, sőt, önállóan járni sem, és folyamatos gondozást igényel. Koraszülöttségéből adódóan fennáll nála egy bal agyféltekei oxigénhiányos terület, egy agyi ciszta és egy homloklebenyi vérömleny is – foglalta össze a pártfogolt gyermek állapotát Gyarmati-Simigh Dóra. A Szívből Kalocsáért Egyesület elnöke hangsúlyozta: a szülők anyagi és fizikai értelemben is a teljesítőképességük határára értek, pedig Amir pont most kaphatna komoly esélyt a gyógyulásra.

– Egy pécsi klinika vállalná az őssejt-transzplantációt, ami már nagyon sok gyereken segített. A beavatkozás költsége 11 ezer euró, vagyis körülbelül négymillió forint, amit a család önerőből nem tud előteremteni – mondta.

Az egyesületvezető elárulta: személyesen is találkozott a családdal, és nagyon mélyen megérintette Amir története, ezért többféleképpen igyekszik segíteni rajta. Egyrészt a Szívből Kalocsa oldalán indult több árverés, amelyeken különböző tárgyak, szolgáltatások kerültek kalapács alá. A szervezet továbbra is várja azoknak a vállalkozóknak és magánembereknek a jelentkezését, akik ha pénzt nem is, de licitre bocsátható terméket tudnának adni a nemes célra. Ezenkívül további civil szervezeteket is szeretnének bevonni a gyűjtésbe, sőt, rendezvényt szerveznek a kisfiú javára, hogy minél hamarabb összejöjjön a pénz. A Szívből Kalocsa kezdeményezésére no­vember 14-én szombaton, 10–16 óra között tartanak jótékonysági családi napot a Meseautó Játszóházban (Kalocsa, Bátyai út 3.), ahol pénzadományokat várnak.

– Biztos vagyok benne, hogy az összefogás erejével tudunk segíteni a kisfiúnak, remélem, hogy Kalocsán sokan mellénk és a család mellé állnak ebben az ügyben – bizakodott Gyarmati-Simigh Dóra. Hozzátette: az adakozás lehetőségeit több bejegyzésben is részletesen leírták a Szívből Kalocsa Facebook-oldalon, ahol folyamatosan közölni fogják a gyűjtés aktuális állását, egészen addig, amíg el nem érték a vágyott négymillió forintos határt. A legutóbbi ilyen posztban, hétfőn este azt írták, hogy aznap közel 90 ezer, összesen pedig 587 ezer forint adomány érkezett az egyesülethez, Amir javára.