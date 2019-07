Örökbe fogadták és felújították a Temes téri parkot

A kecskeméti Temes téren található park szépítésének utolsó simításait is elvégezték csütörtökön az IQ Kecskemét Kft. lelkes munkatársai, akik a Fogadj örökbe egy parkot! program keretében járultak hozzá a park megújulásához.

A projektet az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. által vezetett Prestep integrált város- és gazdaságfejlesztési programon belül működő Városi szolgáltatások és infrastruktúra munkacsoportja hívta életre. A projektben olyan cégek, szervezetek és magánszemélyek vesznek részt, akik elkötelezettek Kecskemét zöld város koncepciója és ezzel a közterületek fejlesztése és az élhető város kialakítása mellett. A közreműködő szervezetek örökbe fogadnak egy parkot abból a több mint húsz helyszínt tartalmazó listából, melyet Győri András, Kecskemét főkertésze állított össze. Az örökbefogadás keretében azok megszépülnek, rendezettebbé és jobban használhatóvá válnak az érintett ligetek.

A Temes téri parkot az IQ Kecskemét Kft. fogadta örökbe, a park megszépüléséhez adománnyal és 13 munkatárs lelkes munkájával járultak hozzá. Illyés Péter, az IQ Kecskemét Kft. ügyvezetője elmondta, hogy választásukat az indokolta, hogy a park közel van irodaépületükhöz és több kollégája is oda viszi unokáját. A park felújítása két ütemben valósult meg. Az első ütem során a fenntartó munkatársai a parkban található játszótér homokozóját feltöltötték, a gyermekjátékok elemeit felújították, megerősítették és rendezték a ligetet övező sövényeket, valamint három fát is ültettek, emellett felállították a kutyasétáltatást tiltó táblát. A padok előtt talajfeltöltést is kellett végezni és kihelyezték a gyeprácsokat.

A csütörtöki második, befejező ütem során az öt pad bútorlapját, vagyis az ülőfelületét és háttámláját cserélték ki az IQ Kecskemét Kft. munkatársai. Az ezekhez szükséges tömör faelemeket a cég szerezte be, majd kezelte és lefestette azokat. Csütörtökön mind az öt padra erős, rozsdamentes és leszerelésbiztos kapupánt csavarokkal szerelték fel a megújulást biztosító részeket. A felújítási folyamatban mindvégig az örökbefogadó segítségére volt a Kecskeméti Városüzemeltetési Kft., a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft., a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. és a koordinációt végző AIPA Kft. is.

Szalai Anna, az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a Czollner téri parkot, a széchenyivárosi fajátszóteret és a hetényegyházi Petrovics utcai Közparkot is örökbe fogadták már, és több cég is jelentkezett új területek örökbefogadására. Szalai Anna hangsúlyozta, hogy bátorítanak minden kecskeméti vállalkozást, civil szervezetet és bármilyen jellegű közösséget arra, hogy részt vállaljanak Kecskemét megszépítésében.

Az ügyvezető reméli, hogy a példa ragadós lesz

– Nagy reményem, hogy ez a példa ragadni fog a többi cégre. Viszonylag kis költségvetéssel nagy változást lehet így elérni. Jó ezer cég van Kecskeméten és ha csak minden tizedik egy picivel hozzájárul, akkor néhány éven belül felújítjuk Kecskemétet – fejezte ki reményeit Illyés Péter, az örökbefogadó cég ügyvezetője.