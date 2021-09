Nyolc kilométeren újult meg Jászszentlászló és Móricgát közötti út

Évtizedes álma vált valóra a Jászszentlászlón és Móricgáton élőknek azzal, hogy befejeződött a két települést összekötő út felújítása. Összesen nyolc kilométeren újult meg az 5407-es számú út nettó 839 millió forintból. A megújult út megteremti a lehetőségét annak, hogy Móricgát visszakerüljön a megye vérkeringésébe – hangzott el pénteki ünnepélyes átadáson, amelyen Mosóczi László Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkár is részt vett.

Mosóczi László Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkár ünnepi beszédében elmondta, az elmúlt években több mint 6 ezer kilométernyi útszakaszt tettek rendbe 255 milliárd forint értékben. Idén az eddiginél is nagyobb lendülettel folytatják az országos közúthálózat korszerűsítését, főként az alsóbb rendű útszakaszok felújítását. A tavasszal megindult munkálatoknak köszönhetően elsősorban a kistelepüléseken érezhetik ennek gyümölcsét. Mintegy 900 kilométeren fejeződtek be, vagy zajlanak jelenleg is útfelújítások az országban. A kormány a közlekedési hálózatok folyamatos bővítése mellett kiemelt feladatának tartja a meglévő infrastruktúra állapotának javítását is.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a falvak lakosságmegtartó képességének erősítése érdekében is cselekszik az alsóbbrendű úthálózatok korszerűsítésével.

A kényelmesebb és biztonságos elérhetőség Móricgáton és a térségben is hozzájárulhat a helyi gazdaság és foglalkoztatottság és idegenforgalom felélénküléséhez – vélekedett az államtitkár.

Lezsák Sándor országgyűlési képviselő elmondta, a jó út feltétel ahhoz, hogy egy a település kivirágozzon. A honatya szerint, Móricgátnak továbbra is meg kell ragadni minden lehetőséget ahhoz, hogy megteremtse azokat a feltételeket, amelyek még vonzóbbá teszik a falut a fiatalok előtt. Élhető körülményeket kell biztosítani az itt élőknek és a faluba, tanyára költöző családoknak. Ez az út is ezt a lehetőséget erősíti – hangsúlyozta a politikus.

Az ünnepségen megjelent vendégeket Csontos Máté polgármester köszöntötte. Ünnepi beszédét azzal kezdte, hogy 23 éve polgármester és szinte nem volt olyan képviselő-testületi ülés, amikor ne merült volna fel a móricgáti út helyzete. Lezsák Sándor országgyűlési képviselővel és munkatársaival közösen nyolc évet küzdöttek azért, hogy ez az út elkészüljön – hangsúlyozta a településvezető, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik az út megvalósításában segítették a falut.

Nagy András Jászszentlászló polgármestere arról beszélt, hogy mindkét település életében jelentős mérföldkő az út felújítása. Ugyanakkor fontos a kistérség és a megye életében is. Gazdasági szempontból is meghatározó, ezzel a fejlesztéssel ugyanis a megye legnagyobb gazdasági szereplője több települést ér el, a munkaerő-szállítás kedvezőbb körülmények közé kerül.

A Mercedes gyár gyakorlatilag megvalósíthatja a Kecskemét-Kiskunfélegyháza-Jászszentlászló-Móricgát-Jakabszállás körutat.

Móricgát tehát visszakerült a megye vérkeringésébe és reményeink szerint megállítja a népességfogyást, és az faluban működő öt vágóhídnak is sikere lesz a beruházásból – fogalmazott Nagy András. Hozzátette: ez a fejlesztés köszönhető a két település jó kapcsolatának is. A közös együttgondolkodás eredményeként saját költségen készítették el a felújításhoz szükséges terveket. A két település ötmillió forintot biztosított meg erre a projektre és most megtérült a befektetés – összegezte Nagy András.