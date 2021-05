Nosztalgiával emlékeznek olvasóink a régi szép időkre

Egy újabb kü­lön­le­ges ös­­sze­ál­lí­tást ké­szí­tet­tünk ol­va­só­ink ál­tal be­kül­dött, ré­gi, csa­lá­di, ked­ves fo­tók­ból.

Ha önnek is van olyan képe, amely valamiért emlékezetes és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, amely 2000 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Gyermekkórus

Kecelről, Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, gyémántdiplomás pedagógus által küldött, 1975. október 12-én készült fotóján a Magyar Rádió Gyermekkórusa látható, Botka Valéria karnaggyal. A kórus műsorát Varga Károly, a Magyar Rádió munkatársa konferálta fel, aki a fellépés után 300 ke­celi diákot szellemi vetélkedőre invitált. A feltett kérdések a zene világához kapcsolódtak, a helyesen válaszolók jutalmat kaptak.

Virágok szeretete

Lakitelekről Seres Jánosné Polgár Julianna egy saját fotóval nosztalgiázna. A képen ő látható a házuk kertjében az 1990-es években, amint gondozza a virágokat.

Kiállítás

Kecskemétről Glummercz Attila nagypapáját, Sebestyén Imre képeslapgyűjtőt (középen) lepné meg ezzel a több mint 20 éves fotóval. Császártöltésen rendezett képeslap-kiállításán készült a fénykép, melyen olvasónk is látható, még mint kisfiú.

Népfőiskolai emlék

Jakabszállásról Szabó Mihály nyugalmazott polgármester – az általa vezetett és szervezett – Népfőiskolai előadás-sorozat egy újabb régi fotóját mutatja be. A népfőiskolai programsorozat 1993-ban indult útjára, minden évben záróelőadást is tartottak. Ez a fotó a kilenc­venes évek közepén, az egyik záróelőadáson készült, ahol az iskolások és az óvodások is színpadra léptek.

Kollégák

Kiskunfélegyházán Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona mindig szereti felidézni élete szép eseményeit a régi fényképek nézegetésével. Jó kedvre deríti. Egykoron, évtizedeken át a Csanyi úti Vegyipari Gépgyárban dolgozott. Nagyszerű csapatuk volt, sokat kirándultak és mulattak. Olvasónk sok fotót őriz a céges eseményekről. Ez a kép 1988. januári, egy munkásgyűlés után készült a kollégák egy csoportjáról.

Családi összejövetel

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott pedagógus, a község díszpolgára egy 1942-es fotót osztana meg olvasóinkkal, mely egy családi összejövetelt örökített meg Ágasegyházán, a Szinnyai-tanyán. A búcsúzáskor még a baromfik is megjelentek.