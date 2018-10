Nagy összeget költöttek az árvízvédelmi töltések erősítésére

Árvízvédelmi fővonalakon végzett nagyszabású munkálatokról tartottak konferenciát csütörtökön az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karán.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint az érintett területi igazgatóság szakemberei mintegy százan tekintették át a tavaly megkezdett és pár hét múlva befejeződő munkálatokat. Az elsőrendű állami fővédvonalakon – a Duna, a Tisza, a Dráva és a Körösök mentén – megerősítésekre 12 milliárd forintot költhetett az ágazat EU támogatásból, ennek alapjául szolgált a vízügyi igazgatóságok 2016-os felmérése. Akkor javasolták az utóbbi évek árvizeitől megrongálódott szakaszok helyreállítását a területi igazgatóságok.

Alacsony, illetve gyenge töltések, esetenként az altalaj jellege miatt kerítettek sort a munkálatokra. Ezek 10 vízügyi igazgatóság területén 36 települést, 19 árvízvédelmi szakaszon 37 kilométert érintettek. Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság által felügyelt 135 kilométeres szakaszon az országhatár közelében egy 2150 méteres szakaszon erősítették meg a töltést. Abonyi Csaba, az igazgatóság osztályvezetője elmondta: az érintett hódunai gátőrjárásban az agyag alatt lényegében végtelen mélységig homok képezi az altalajt, ezért 12 méter mély résfalat építettek, már csupán a rendrakás maradt hátra. Azt is kiemelte, hogy a védekezésre készülve az árvizek terhelésével kell számolni, hiszen például a 2013-as dunai ár Bajánál 989 centivel tetőzött, viszont az 1965-ös, 976 centis tetőzésű hónapokon át áztatta a töltéseket.

– A következő árvizeknél fokozott figyelmet kell fordítani a most megerősített szakaszokra – figyelmeztetett. Erre más igazgatóság képviselője is utalt, hiszen ezen munkák műszaki ellenőrzésére csak éles helyzetben kerülhet sor. Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság első embere zárszavában úgy fogalmazott: – A nagyvízi mederkezelésről nem mondhatunk le, erre a differenciált árvízvédelem mellett is szükség van. Most objektív módon, szakmai tudással megvan a lehetőség megtervezni a következő időszak fejlesztéseit is. Nagy lehetőséget látok abban, hogy jól megcsináljuk a differenciált árvízvédelmet és a biztonságot a következő 10-15 évben a jelenlegihez képest ugrásszerűen növeljük.