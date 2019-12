Mutatjuk a 2019-es év legolvasottabb cikkeit

Hírportálunk idén is sok érdekes történetet tárt olvasói elé, azonban a legolvasottabb cikkek közé ismét tragédiák és balesetek sora került. Összeállításunk egyszersmind visszatekintő a 2019-es esztendőre.

Január

Kék hírek: Nem csak az áru érkezett meg a kamionnal a Mercedes-gyárba

Kecskemétre, a Mercedes-gyár területére érkezett Macedóniából egy kamion, mely alapanyagokat szállított az egyik cégnek. A raktérben három illegális határsértőt találtak a munkások. A három személynek nagy szerencséje volt, hogy nem történt tragédia, és nem ismétlődött meg a parndorfi eset. Januárban ez volt a legolvasottabb cikkünk.

Közélet: Az északi elkerülőt átadták, a bevezetőt lezárták

Több kecskeméti család is elég rosszul járt azzal az egyébként indokoltnak tűnő döntéssel, hogy az északi elkerülő út új szakaszának átadása után lezárták a Máriahegyi út városközpont felé vezető sávját. Király József, a városüzemeltetési bizottság elnöke kérdésünkre elmondta: sajnálatosnak tartja, hogy a lezárás hosszabb útra kényszerít több családot, de most ez volt a legészszerűbb döntés, és egyébként a Máriahegyi út beljebb lévő szakaszán élők közül többen kérték is a tiltást, mert aggódtak a nagyobb forgalom miatt.

Február

Kék hírek: A helyszínen életét vesztette a fának csapódott BMW vezetője

Februárban egy halálos balesettel kapcsolatos beszámolónkra voltak leginkább kíváncsiak olvasóink. Az esetnél nyári autógumival, a megengedett sebességet feltehetően jelentősen túllépve, a biztonsági övet nem használva ütközött a Kisizsák-Izsák előtti kanyarban egy fának egy BMW. A gépkocsit vezető 30 év körüli férfi a helyszínen életét vesztette, a roncsba szorult holttestét a szabadszállási tűzoltók szabadították ki.

Közélet: Nem mindennapi látvány: egy teve sétálgatott Lajosmizsén

Igaz, hogy január utolsó napján, este történt az eset, mégis február legolvasottabb közéleti cikke lett, hogy egy teve sétálgatott Lajosmizsén. Azt nem tudni, hogy hová tarthatott az állat, de útja során a mellette elhaladó autók sem zavarták különösebben. A teve egy Lajosmizsén állomásozó cirkusztól szökött el, de mire a rendőrök a helyszínre értek, az állatot már sikerült befogniuk a gondozóknak.

Március

Kék hírek: Tragédia történt Kiskunmajsa közelében: hárman életüket vesztették

Márciusban sajnos ismét egy halálos baleset lett hírportálunk legolvasottabb cikke. Összeütközött két személyautó az 5402-es számú főút 35-ös és 36-os kilométerszelvénye között, Kiskunmajsa térségében. A mentők megállapítása szerint három ember életét vesztette a balesetben. További két ember súlyos sérüléseket szenvedett. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Közélet: Két napja nincs oktatás a szarkási Waldorf iskolában

Márciusban egy hónapokig tartó kálvária vette kezdetét. A béke szigetéből konfliktusokkal terhelt intézménnyé vált a kecskeméti Mihály Kertje Waldorf Iskola, ahol felmondtak az intézményvezetőnek, majd további két pedagógusnak, mire a többi osztálytanító és szaktanár táppénzre ment. Így lényegében az iskolában oktatás nem, vagy csak hellyel-közzel volt, szülői segítséggel leginkább felügyeletet biztosítottak annak a 20-30 diáknak, akiket szüleik bevittek.

Április

Kék hírek: Baleset történt Majsánál VV Zsuékkal, egy 9 éves fiút mentőhelikopter vitt kórházba

Áprilisban ismét egy baleset volt a legnépszerűbb olvasóink körében, amikor is egy fekete BMW-t ért baleset. Információink szerint a sérültek között volt a ValóVilág korábbi versenyzője, VV Zsu (Balogh Zsuzsa) is. A helyszínről az autó férfi sofőrjét és női utasát súlyos sérülésekkel mentőautóval szállították a halasi kórházba, míg egy 9 éves életveszélyes állapotban lévő kisfiút a mentőhelikopter vitt el a helyszínről.

Közélet: Két kislánnyal maradt egyedül felesége halála után az apuka

Egy hasonlóan szomorú élettörténet lett az áprilisi legolvasottabb cikkünk is. Második gyermekük születése után tíz nappal Sándor Norbert boldogsága egyik pillanatról a másikra romba dőlt. A huszonöt éves édesapa egyedül maradt két kislányával. Elmondása alapján máig képtelen feldolgozni a tragédiát. A legrosszabb számára, hogy nincsenek érdemi válaszok arra a kérdésre, hogy miért kellett elveszítenie feleségét.

Május

Kék hírek: Halálra gázolt a vonat egy nőt Kecskemétnél

Egy 28 éves nőt gázolt el május utolsó napján a Torontál Intercity Kecskeméten. Információink szerint a nő szándékosan lépett a vonat elé, búcsúlevelét is megtalálták. A sajnálatos esetről készült cikkünk nem csak május hónap, de a 2019-es év legolvasottabb cikke is lett.

Közélet: Elhunyt dr. Szepes Attila, a kecskeméti megyei kórház osztályvezető főorvosa

Május elején számoltunk be róla, hogy életének 52. évében, munka közben, váratlan hirtelenséggel elhunyt dr. Szepes Attila a Bács-Kiskun Megyei Kórház Gasztroenterológiai Osztály osztályvezető főorvosa.

Június

Kék hírek: Holttestet találtak a Dunában Hartánál

Május vége, június eleje a budapesti hajókatasztrófától volt hangos. A tragédia kimenetele sajnos megyénket sem kerülte el, ugyanis a hajóbaleset egyik áldozatát június elején a Duna hartai szakaszánál találták meg. A rendőrség nagy erőkkel vonult ki a partszakaszra, ahol több speciális öltözetű helyszínelő mellett járőrök és civil ruhás rendőrök biztosították, illetve zárták le a területet.

Közélet: „Bezárta” a sofőr az utasokat a buszba?

Olvasónk szerint őt és vagy húsz másik utast bezárta az egyik helyi busz sofőrje a járműbe, és hiába kopogtattak, hogy át szeretnének szállni egy másik járatra, nem is nyitotta ki az ajtót. A DAKK Zrt. az ügyben soron kívüli vizsgálatot indítottak, és a történtek miatt utasaitól elnézést kért.

Július

Kék hírek: Lövöldözés Kecskeméten: puskával akart végezni volt élettársával a vadász

Július végén olvasóinkat egy filmbeillő eseményről tájékoztattuk. Villogó rendőrautók és helyszínelők lepték el a kecskeméti Alföld Áruházat és környékét. Lövés dördült el az egyik üzletben. Később a rendőrség közleményéből kiderült, hogy egy 75 éves férfi akarta kivégezni volt élettársát Kecskeméten. Az egyenruhások azonnal a helyszínre vonultak, ahol elfogták a feltételezett elkövetőt.

Közélet: Lakhatatlanná vált a solti Gallai-család háza, miután belecsapódott egy kamion

Július elején írtuk meg, hogy Gallai Norbertnek és családjának néhány perc alatt megváltozott az élete, amikor egy kamion rohant bele az 51-es főút mellett fekvő kis családi házukba. A házban a héthónapos várandós édesanya tartózkodott kisfiával. A gyerek alig öt perccel a baleset előtt ébredt fel és jött ki abból a szobából, amelyet a kamion letarolt. A szerencsés véletlennek köszönhetően nem sérült meg senki, sem a házban levők, sem a kamiont vezető sofőr.

Augusztus

Kék hírek: Szokatlan sárga fény áradt egy kisteherautóból Kecskeméten

Augusztus közepén egy különleges jelenség tartotta lázban olvasóinkat. Több szerkocsival vonultak ki a tűzoltók a kecskeméti Praktiker áruház melletti körforgalomhoz, ahol egy autóból szokatlan sárgás fény áradt. Az érintett kisteherautó veszélyes anyagot szállított. Információink szerint salétromsavat szállított a teherautó (levegőben nem terjed így a lakosságra nem jelentett veszélyt).

Közélet: Elromlott a kártya, nem tud dolgozni a teherautó-sofőr

Augusztusban számoltunk be róla, hogy több mint egy hónapja nem ülhetett volán mögé egy kecskeméti teherautó-vezető, mert nem működik a tachográf kártyája, az új típusúak gyártása pedig még nem kezdődött el. A Petőfi Népét megkereső – de névtelenséget kérő – kamionsofőr egy nemzetközi fuvarokat is vállaló megyei cégnél dolgozik. Mint azt elmondta, még július 1-jén váratlanul, minden előjel nélkül elromlott a digitális tachográfhoz való kártyája: a készülék hibakódokat írt ki, és le se olvasta a plasztiklapot. A kényszerszünet keresetkieséssel jár, ezért ügyvédjén keresztül kártérítést kért az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól.

Szeptember

Kék hírek: Halálos baleset történt Soltvadkert és Bócsa között

Szeptember elején ismét halálos baleset történt a megyében. Az 54-es számú főúton, Bócsa felől Soltvadkert irányába közlekedett egy nő egy Suzukival. A helyszíni szemle adatai szerint a sofőr megelőzött egy lassú járművet, ám a manőver befejezésekor – jelenleg ismeretlen okból – elvesztette uralmát az autó felett, a jobb oldali útpadkára sodródott, majd egy fának ütközött. A baleset során az autóban egyedül utazó asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Közélet: Tündérszépek: mutatjuk az előző versenyen készült legjobb fotókat

Szeptember elején egy visszatekintő cikkünk volt a legnépszerűbb olvasóink körében, melyben összeválogatta az általunk vélt legjobb képeket a Tündérszépek előző szériájából.

Október

Kék hírek: Halálos karambol Tiszaugnál: két ember vesztette életét a balesetben

Október elején két személy vesztette életét, amikor egy autó és egy kamion karambolozott a 44-es főúton, Tiszaug térségében. A balesetben információink szerint egy 45 éves békéscsabai nő és egy 16 éves lány veszítette életét. Egy tízéves kislányt mentőhelikopter vitt kórházba, életveszélyes sérülésekkel. Az autót vezető húszéves férfit szintén életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba a mentők.

Helyszíni információink szerint a 20 éves, békéscsabai férfi a vőlegénye volt annak a 16 éves lánynak, aki életét vesztette a balesetben, és aki egy nappal később ünnepelte volna a születésnapját.

Közélet: Így szavazott Bács-Kiskun megye – mutatjuk az eredményeket

Októberben kivételesen egy közéleti cikkünk végzett a toplista élén a legolvasottabb cikkek tekintetében. Október 13-án ugyanis a 2019-es önkormányzati választásokat követtük végig, és percről percre beszámoltunk a legfontosabb történésekről.

November

Kék hírek: Fiatalokkal teli autó csapódott a szembejövő kocsinak Csávolynál

A baleset még világos nappal történt, amikor egy Baja felől érkező Seat a Csávoly előtti utolsó kanyarban előzött egy másik járművet, azonban a településnél lévő terelősziget előtt már nem tudott visszatérni a saját sávjába, így a terelő szigetet balról kerülve a szemközti sávban haladt tovább nagy sebességgel, ahol viszont összeütközött egy szemből érkező Opel combival. A balesetben két fiatal megsérült, őket a mentők a bajai kórházba szállították.

Közélet: Minden álmuk, hogy új otthonba költözhessen Sanyika családja

A 11 éves, nagy szegénységben élő jakabszállási Horváth Sanyika egy düledező tanyán lakik idős, szívbeteg édesapjával és közfoglalkoztatott édesanyjával. Sanyi­ka arról vált ismertté szűkebb és immár tágabb környezetében is, hogy noha szegény sorsú, mindenkin segít és ha egy kis pénzhez jut, ajándékot vásárol belőle az embereknek. A közösség összefogott, hogy családjával új otthonba költözhessen.

December

Kék hírek: Halálos baleset a megyehatárnál: kocsisornak ütközött egy tehergépkocsi a 44-esen

Az év utolsó hónapjában is egy halálos baleset végzett a legolvasottabb cikkek listájának élén. Egy műszaki hiba miatt álló gépkocsi mögött járműsor torlódott fel, amely végén lévő személygépkocsinak egy tehergépkocsi ütközött a 44-es főúton, a Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok megye határnál. A baleset következtében a tehergépkocsi vezetője életét vesztette.

Közélet: Szenteste már új házukban ünnepelhetnek Sanyikáék

A 2019-es évben nem egyszer zárták a szívükbe a baon.hu olvasói Horváth Sanyikát. A kisfiúról, és családjáról nem egyszer írt már hírportálunk, novemberben fel is kerültek történetükkel a legolvasottabb cikkek közé. Karácsonyhoz közeledve pedig örömteli hírről számolhattunk be a család sorsát tekintve. A család barátja és az iskola könyvtárosa, Tóth Renáta egy közösségi oldalon tett bejegyzésében írt a kisfiúról, majd a poszt önálló életre kelt és Renáta nagyot álmodott: szerette volna, ha az életveszélyessé vált tanyaépületből új otthonba költözhet a család és gyűjtést szervezett. A tündérmese megvalósult: kilenc hónapi szervezés és küzdelem után összegyűlt a pénz egy új otthonra, ahová Sanyikáék szenteste napján költöztek be.