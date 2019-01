Megújul a kecskeméti Kodály Intézet

Hamarosan megkezdődhet Kecskeméten a Kodály Intézet felújítása, majd második lépcsőként a bővítése. A részletekről kedd délután tartottak sajtótájékoztatót.

Mérföldkőhöz érkezett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kecskeméten található Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének fejlesztése. A nagy múltú intézmény 4,2 milliárd forintból újul meg több lépcsőben, várhatóan 2022-re. A nagy értékű beruházás a kecskeméti önkormányzatnak köszönhetően a Modern Városok Program keretében valósulhat meg.

Első lépésként tavaly ősszel a Kodály Intézetet a Kéttemplomközből ideiglenes helyre, a közeli a Református Ókollégiumba költöztették át. Az átmeneti oktatási hely kialakítása mellett lefolytattak több közbeszerzési eljárást is, és folyamatban is vannak. Ennek eredményeképp a generál tervező és felelős építész tervezői munkára már aláírták a szerződést a Mányi Építész Stúdióval, és szerződéskötés előtt állnak a komplex mérnöki feladatok ellátására a Főber Zrt.-vel és az Újlak Mérnökiroda Kft.-vel. Így hamarosan megkezdődhet a Kéttemplomközi régi kolostorépület felújítása, a szakemberek a homlokzatszigeteléssel és a tetőfelújítással kezdik meg a munkálatokat. Ezt követi majd a kolostorépület teljes belső felújítása és korszerűsítése a műemléki értékek megőrzésével.

Második lépcsőként – amint a szomszédos Kada középiskola kiköltözik– megkezdődhet azon épületegyüttes átalakítása a Kodály Intézet elképzelései szerint. Ott kapnának helyet új oktatótermek, gyakorlóhelyiségek, könyvtár, valamint hangversenyterem és a kollégium. A Kada-középiskolát a tervek szerint az Izsáki úton épülő egyetemi kampusz közelébe költöztetnék át 2020/21-es tanévtől.

A sajtótájékoztatón dr. Vigh Andrea, az Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora először is köszönetet mondott Kecskemét megyei jogú város vezetésének, akik nélkül a kampusz fejlesztés nem jöhetne létre. A támogatás által nemcsak a várostörténeti szempontból is értékes régi kolostorépület újulhat meg, hanem az intézményben való tartalom is. Hozzátette: a fejlesztés átfogó megoldást jelent a nemzetközileg is elismert Kodály-elméleten alapuló képzésnek otthont adó intézmény infrastrukturális hátterének biztosítására. A nemzetközi elvárásoknak és normáknak megfelelő színvonalú oktatási és kutatási körülmények megteremtése mellett a hallgatói létszám növelésére is lehetőségük nyílik.

A sajtótájékoztatón Szemereyné Pataki Klaudia polgármester megerősítette: a Kodály Intézetben felhalmozott tárgyi és szellemi tudás Kecskemét szellemi gyarapodását is hatékonyan szolgálja, pozitív hatást gyakorol a művészeti alkotómunkára, a város zenei életére. Fontos számukra, hogy az ódon falak között megteremtett zenei értékeket a lehető legszélesebb körben megmutathassa az intézmény, ezért a felújításhoz, bővítéshez a város segítő kezet nyújt. Emellett az intézménynek helyet adó egykori kolostorépület a város legrégebbi épülete, mely a XIII. század végén épült, azóta különböző tartalmakkal telt meg. Így kiemelten kezelik az épített örökség megőrzését, ráadásul a megújuló, bővülő Kodály Intézet új színfoltja lehet a történelmi főtérnek. Nem utolsó sorban pedig a testvérvárosi kapcsolatokra is pozitívan hat az intézet színvonalas, világhírű munkája. A hallgatók világszerte jó hírét viszik a városnak.

Ennek kapcsán dr. Nemes László Norbert, a Kodály Intézet vezetője hozzátette: nagy öröm számukra is, hogy Kecskeméten működhet az intézmény, és ezáltal gazdagíthatják Kecskemét zenei életét.

Az egyetem kancellárja, Szentgyörgyvölgyi László a sajtó munkatársainak a beruházás ütemeit mutatta be részletesen, majd Mányi István, a Mányi Építész Stúdió vezetője szólt saját munkájukról, és a zenéhez fűződő viszonyáról.