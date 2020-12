Megkapta az Év Támogatója díjat a Rotarytól

Burszki Darinka kapta idén az Év Támogatója díjat a Rotary Club Bajától.

Az ügyvezetőnek a több éve fennálló jó kapcsolatnak köszönhetően, a klubnak az előző évi faültetési programjában nyújtott önzetlen segítségéért, valamint a 2020-ban a Bokodi úti temetőben a Rotary Kegyeleti oszlop felállításában való közreműködéséért ítélte oda az elismerést. Burszki Darinkát meglepte a díj, nagyon hálás, és köszönetet mondott a munkatársainak is.

– Két éve kezdődött a közös munkánk a Rotary Baja Clubbal. Kezdetben fákat tároltunk el télire, amikből valamennyit elültettünk tavasszal. Idén ősszel keresett meg Hiezl József azzal a kéréssel, hogy szeretnének egy mutatós emlékezőhelyet biztosítani az elhunyt tagoknak. A nagyszerű kezdeményezésre a város is rábólintott, így a Bokodi úti temető bejáratánál biztosítottunk egy régi, elfekvőben lévő helyet, amit felújítottak. De ha bárki jön segítséget kérni, én mindig igyekszem mindent megtenni. Meglepett, amikor megkaptam a díjat, én csak a munkámat végeztem – mondta Darinka.

A városért már 2004 óta dolgozik, idén októbertől a Bajakert Kft. ügyvezetője, 54 munkatárssal a temetkezési üzletágat és a Gyepmesteri telepet, valamint a kertészeket irányítja, a városi köztisztaság is a cég feladata. A bajai karácsonyi fények, a dizájnelemek mind-mind az ő ötlete alapján készültek már évek óta. Idén kikerültek új angyalkák, egy éneklő kórus a Tóth Kálmán térre, illetve az Árpád téri hajó formájú szökőkút is káprázatos fényeket kapott. Az ügyvezető elmondta, az ez évi szigorítások annyiban érintették a céget, hogy volt egy kis pénzelvonás, létszámstop, néhány elbocsátás is, ez nehezítette a feladatukat, de a munka megmaradt. Akkor is dolgoztak, amikor mindenki otthon volt karanténban a vírus miatt.

– Mi akkor végre nyugodtan végezhettük a munkánkat a városban és nem szólt bele senki. Szerencsére bennünket a karanténidőszak nem érintett. Nagyon örülök, hogy ilyen jó embereim vannak, akik segítenek létrehozni mindazt, amit kitalálok, köszönöm szépen mindenki munkáját, mert igaz, hogy a díjat én kaptam, de nélkülük ez nem jöhetett volna létre – tette hozzá Burszki Darinka ügyvezető.