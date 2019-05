Másodszor is bajnok lett a kecskeméti kvízcsapat

Újabb kecskeméti siker született a QuizNight elnevezésű kvízcsapatbajnokság-­sorozat nemzetközi döntőjében. A BácsQuiz Nyereményital-diszkont fantázianevű formáció három évvel ezelőtti sikerét tudta úgy megismételni, hogy ehhez a bajnokság folyamán több mint 600, a Budapesten megrendezett döntőn pedig több mint 120 csapatot kellett megelőznie.

– Hogyan zajlott le az idei bajnokság? – kérdeztük Gyimesi Andrást, a csapat egyik játékosát.

– Az idei évadban 25 fordulóból állt a verseny alapszakasza. A fordulók szeptembertől május elejéig zajlottak hétfő esténként ugyanabban az időpontban az ország és a környező országok magyarlakta helyszínein. Jellemzően különböző vendéglátóipari egységek asztalainál, ezért is szokás ezt a fajta szellemi vetélkedőt „kocsmakvíznek” is nevezni. Az alapszakaszban elért helyezés aztán a döntőben pontokat ért, és mivel nekünk itt is sikerült első helyezést elérni, ezért az ezzel járó kupa mellett maximális pontszámot is vihettünk a döntőre.

– Milyen jellegű feladatok voltak? – adtuk át a szót Farkas Andrásnak.

– Minden fordulóban és a döntőben is 45+1 különböző nehézségű kérdés hangzik el nagyon változatos témakörökben. A feladatoknak többféle típusa van. Például vannak olyan kérdések, melyek megoldásai között kapcsolat van, ezért az összefüggés megfejtése után már könnyen megválaszolhatóak a kérdések, így lehet közben gondolkodni az összetettebb, több embert és alapos megfontolást igényelő kérdéseken. A fő kérdéssor mellett minden fordulóban van egy rövidebb villámkérdéskör is, amelyet az idei döntőben már másodszor szintén kecskeméti csapat, a Válaszok Nélkül nyert meg. Nagyon büszkék vagyunk rájuk és persze a tényre is, hogy a versenysorozat összes idei győzelmi trófeája Kecskeméten van.

– Felosztják egymás között a témaköröket?

– Sosem volt felosztás arról, hogy ki melyik témakört vigye – mondta Gyimesi András. – Inkább enyhe pszichológiai presszió volt jelen a csapat többi tagjától, amikor megakadtunk egy kérdésnél: „Ezt neked kéne tudnod, te vagy a töri szakos, vegyész, filmes, sportos…”. Az esetleges tévedéseknél pedig sosem volt még csak egy rosszalló tekintet sem a többiektől.

– Milyen nyereménnyel járt a győzelem?

– Nyeremény? A kupa és a dicsőség. A boldog tudat, hogy immár minden – egymás közötti – telefonbeszélgetésben „Helló, dupla bajnok!” indítással üdvözölhetjük a másikat. Ó, és még két rekesz belga sör. Elosztottuk, hazavittük, megkóstoltuk, egy részét mi már el is ajándékoztuk.

– Mindenre tudják a választ? – kérdeztük Farkas Andrást.

– Rengeteg olyan kérdést fejtettünk meg ebben az évadban is, melyre külön-­külön egyikünk sem tudott válaszolni, de három-négy ember tudásdarabkáiból összerakható volt a megoldhatatlannak látszó feladvány. S éppen ez az, ami ebben a „sportágban” a döntő: nem az egyéni teljesítmény, hanem a csapategység, mi ezzel nyertünk.

– Volt olyan kérdés, ami kifogott a csapaton?

– Rögtön a legelső válaszunk rossz lett, pedig csak egy igen/nem között kellett dönteni – árulta el Gyimesi András. Ki gondolta volna, hogy a legutóbbi kutatások szerint a 4-5 ezer éve kihaltnak hitt mamutok között pár példány az Alaszka melletti orosz Vrangel-szigeten mégis megélte az egyiptomi piramisok építésének idejét?

Együtt legyőzhetetlenek

Az alapcsapat tagjai: Gyimesi András, Farkas András, Berényi Milán, Geiger Csaba, Gyimesi Réka, Molnár Péter és Szatmári Zsolt. A döntőben budapesti barátaikkal, Flesch Tamással, Greff Balázzsal és Hacsek Gáborral, az „utánpótláscsapat” részéről ifjú Gyimesi Eszterrel egészült ki a csapat.