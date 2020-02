Második üteménél jár az új termálkút fúrása Halason

A hamarosan épülő új gyógyfürdő vízutánpótlását biztosítja majd az a kút, amelyet december óta fúrnak a szakemberek Kiskunhalason, a Csetényi park területén.

A napokban megkezdődött az új kút fúrásának második üteme, az előző fúrótornyot lebontották és egy másik, csúcstechnológiával felszerelt berendezéssel folytatják a munkát. A fúrótoronynak ez a második éles bevetése, közel nyolcszáz méter mélyre fúrnak vele, hogy megfelelő minőségű gyógyvizet tudjanak majd a felszínre hozni a hamarosan épülő új gyógyvizes fürdő működéséhez. A kormánytól kapott 335 millió forintból elkészültek az új gyógyfürdőkomplexum tervei, valamint ebből az összegből történik meg az új termálkút fúrása is. A mostani munkálatok ideje alatt – ami a szakemberek terve szerint február végéig tart – a strand nem üzemel. Az új kút fúrására azért van szükség, mert a korábbi három kútból csak egy üzemel, ami azonban nem lenne képes ellátni az új létesítményt elegendő mennyiségű vízzel.

A tervek szerint az új főépület mellett egy háromgenerációs fedett fürdő is épül, ahol lesz gyógyászat, uszoda és wellness is. A fedett fürdőbe a kiírás szerint gyógytornamedencét, gyógymedencét, úszómedencét, tanmedencét, élménymedencét, meleg vizes medencét, csúszdás medencét, gyerekmedencét és egy merülőmedencét terveznek. Egy medence kiúszóval és kültéri résszel is fog rendelkezni. Az uszodarészlegben egy vízilabda-mérkőzések lebonyolítására alkalmas úszómedencét is terveznek a közbeszerzési kiírás szerint.