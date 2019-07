Már tervezik a jövő évi Kék Madár programját Kalocsán

Az idei rendezvényt a gördülékeny szervezés, és a végig telt házzal futó, színvonalas előadások miatt méltatták a nézők és a lebonyolításban részt vevő aktivisták.

A beteg gyerekek gyógyulását minden évben milliókkal támogató alapítvány jövőre is június első hétvégéjére időzíti a háromnapos programot, amelynek első fellépőit – szokatlan módon – már most bejelentették. A persze egyelőre nem végleges tervek szerint a komoly- és könnyűzenei felhozatal is nagy nevekkel kecsegtet.

– Nagyon komoly ígéretet kaptam egy Beethoven-darabra, amit apám miatt is szeretnék, hiszen nagy rajongója a zeneszerzőnek – árulta el Lakatos György főszervező, az alapítvány vezetője. Hozzáfűzte: az egyik kuratóriumi tag ugyancsak erős ajánlatot fogalmazott meg; a mindig nagy közönségsikert ígérő slágerzenekart, a Bikinit egyeztetné le a jövő évi rendezvényre, de nem csak ez az egy név került szóba.

A máris szépen alakuló, 2020-as Kék Madár Fesztiválon a Miskolci Szimfonikus Zenekar adhatja elő minden idők egyik leggrandiózusabb klasszikusát, Ludwig van Beethoven négy év alatt komponált Missa Solemnis című miséjét. A könnyűzene rajongóinak két nagy név került szóba: a fent írt Bikini mellett esélyes, hogy a Ghymes is megjelenik a programfüzetben.

A jövő évi, XXVIII. Kék Madár Fesztivált várhatóan június 6–7 között rendezik Kalocsán, különböző helyszíneken. Az idei év tanulságai alapján valószínűleg több ingyenesen látogatható, utcazenei esttel is készül az összeszokott szervezőgárda, akik Lakatos György elismerő szavai alapján „akár három nap alatt képesek összehozni” egy kulturális fesztivált, bárhol az országban.