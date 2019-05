Együtt mozogtak az idősek a sportnapon

Mozgásból, jókedvből és finom ételekből nem volt hiány csütörtökön a második alkalommal a városi sportpályán megtartott idősek sportnapján, ahol a házigazda Bácsalmási Alapszolgáltatási Központ idősek klubján kívül még öt szépkorúakból álló csapat vett részt.

Közös bemelegítéssel indult az időseknek szervezett sportnap, a zenés gimnasztika után Németh Balázs köszöntötte a résztvevőket. A polgármester példaértékűnek nevezte a szervezők kezdeményezését. Tavaly rendezte meg az első ilyen sportnapot a Bácsalmási Alapszolgáltatási Központ idősek klubja, a nagy sikeren felbuzdulva aztán idén is meghívták az akkor részt vevő csapatokat. Érkeztek vendégek a vajdasági Nemesmiliticsről, Bezdánból, de eljöttek a bajai, bácsbokodi és kunbajai idősek klubjának tagjai, valamint a vendéglátók mellett a helyi Őszikék Nyugdíjas Daloskör és Klub tagjai is.

– A közös sportjátékokat, ügyességi feladatokat természetesen az időskori sajátosságokat figyelembe véve igyekeztünk kitalálni és összeállítani – mondta el hírportálunknak a szervező intézmény vezetője, Bárócz Tímea, aki hangsúlyozta azt is: az időskorúaknak is fontos a rendszeres testmozgás, hogy meg tudják őrizni az egészségüket. A sportnapon résztvevők is valamennyien aktív életet élnek, gyakran töltik közös programokkal az idejüket. A meghívott csapatok egész évben tartják egymással a kapcsolatot, a rendezvényeikre meghívják egymást vendégségbe.

A humor, a vidámság, a közös viccelődés elengedhetetlen része az ilyen alkalmaknak, ahogy ez érezhető volt a mostani sportnapon is, ahol habár helyezésekért vetélkedtek a csapatok, de sokkal fontosabb volt az együtt eltöltött idő. A napot közös ebéd is gazdagította, marhapörkölttel és kaláccsal vendégelték meg a részt vevő csoportokat a szervezők és meglepetésmuzsikával készültek a bajaiak is, akik késő délutánig szórakoztatták a szépkorúak közel százötven fős vidám társaságát.