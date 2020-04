Közel másfél ezer kórházi ágyat kell felszabadítani Bács-Kiskunban

Bács-Kiskun megyében 1440 kórházi ágyat kell felszabadítani vasárnapig, az intézmények egymás közötti átcsoportosításra is lehetőséget kapnak. A megyében továbbra is 22 igazolt fertőzöttről tudni.

A kormányzati információs oldal megyénkénti bontásban is közli, hogy hol hány kórházi ágyat kell felszabadítani a koronavírusos betegek ellátására.

„Ahogy az a napi adatokból is látszik, egyre több a fertőzött és egyre több a beteg Magyarországon is. A járvány elleni egészségügyi védekezés egyik legfontosabb eleme, hogy a kórházak országszerte felkészülnek a tömeges megbetegedésekre. Több ágyat kell felszabadítani arra az esetre, ha tömegével kell majd ellátni betegeket a kórházban. Ez egy több ütemben zajló, hetek óta tartó munka. Az a célja, hogy Magyarország egész területén minden nagyobb kórházban legyen elég hely, elég ágy, ha a tömeges megbetegedések szakaszába lépnénk, és egy-egy kórháznak akár több száz beteget kellene ellátnia. A külföldi tudósításokból is látni, hogy vannak országok, városok, ahol a tömeges megbetegedés miatt hirtelen szakadt rá a kórházakra több száz, több ezer beteg ellátása, és egyszerűen nincs hová tenni a betegeket, nem jut nekik ágy, nem jut nekik megfelelő kórházi ellátás. Ezt a helyzetet szeretnénk elkerülni, amikor a kórházakat felkészítjük a legrosszabb forgatókönyvre” – olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

Ezen a héten vasárnapig, április 19-ig a kórházaknak 50 százalékos ágykapacitást kell előkészíteni, tehát 100 kórházi ágyból 50 ágyat kell felszabadítani a koronavírus-fertőzöttek ellátására. Ez összesen 32 900 ágyat jelent. A következő ütemben ezt az arányt 60 százalékra kell majd növelni (ennek nem közölték a határidejét), országosan 39 500 ágyra.

„Bízunk benne, hogy nem lesz ennyi kórházi ágyra szükség és nem lesz ennyi beteg, de sajnos ez nem zárható ki a járvány európai terjedésének dinamikáját nézve, fel kell készülni a legrosszabb forgatókönyvre is” – tették hozzá az oldalon (csütörtökön 1311 aktív beteg volt hazánkban, tehát olyanok, akik jelenleg is fertőzöttek).

Bács-Kiskun megye kórházaiban vasárnapig összesen 1440 ágyat kell felszabadítani, később ezt a számot kell majd 1727-re bővíteni. Egy-egy megyén belül – a megyére előírt ágykapacitást megtartva – a kórházak egymás közötti átcsoportosításra is lehetőséget kapnak. Bács-Kiskun egyébként egyelőre jól áll, a megyében napok óta 22 igazoltan fertőzött koronavírusos beteget jeleznek, míg a szomszédos Csongrádban most 52, Pest megyében 249, Fejér megyében pedig 122 van (Jász-Nagykun-Szolnok megyében 16, Tolnában pedig 14).

A kormányzati információs oldal hangsúlyozza: az ágyak felszabadítása nem jelenti azt, hogy az összes egyéb beteget hazaküldenék a kórházakból. „Arról, hogy melyik beteget lehet hazaküldeni és melyiket nem, a kezelő orvos, illetve orvosi konzílium dönt szakmai protokoll szerint” – közölték.