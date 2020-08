Klubszobát és közösségi szállást alakítanak ki Dunaegyházán

Közösségi tér fejlesztésére nyert pályázatot Dunaegyháza önkormányzata a Magyar Falu Program keretében.

A közel 30 millió forintos összegből a régi óvoda épületét újítják meg. Kialakítanak egy klubhelyiséget fiataloknak és egy közösségi szállást a testvérvárosból a településre látogató vendégeknek, diákoknak.

Szilágyi István, a település polgármestere elmondta hírportálunknak, hogy néhány hónapja, a helyi fiatalokkal történt beszélgetésen merült fel egy olyan klubhelyiség ötlete, ahol a téli időszakban össze tudnak jönni a tizenéves fiatalok és kulturált körülmények között tudják eltölteni a szabadidejüket. Erre keresett a település vezetése egy megfelelő helyszínt, és így került képbe a régi, ma már raktárként használt óvodaépület.

Ugyanakkor ebben az épületben a klubhelyiség mellett egy olcsó közösségi szállást is kialakítanak, ahol a tervek szerint majd 20–25 fő fér el. Ez alkalmas lesz arra, hogy testvértelepülésükről, a szlovákiai Komáromszentpéterről idelátogatók meg tudjanak szállni, valamint az ottani testvériskolájuk diákjait is el tudják szállásolni.

Az épület belsőleg és külsőleg is megújul a pályázaton nyert támogatásnak köszönhetően. A jelentős felújítás folyamán kicserélik a nyílászárókat, tetőcserét végeznek, felújítják a homlokzatot, valamint az elektromos hálózatot is.

Szilágyi István polgármester elmondta, hogy a fiatalok részére kialakított helyiségben különféle játékokat, többek között csocsót, pingpongasztalt, sakkot fognak elhelyezni. Azonkívül szeretnék a fiatalokat a klubszoba működtetésbe is bevonni, erre is van már elképzelésük. A helyiség használatának feltétele lenne a klubtagság, amely egyben azt is jelentené, hogy a tinik a klubhelyiség rendben tartásában is tevékenyen fognak részt venni.