Kimagasló eredményt értek el a kecskeméti iskola diákjai

A kecskeméti refis diákok elvitték a pálmát: megnyerték a Budapesti Műszaki Egyetem Energetikai Szakkollégiumának középiskolások számára kiírt természettudományi csapatversenyét. Több száz csapatot utasítottak maguk mögé a háromfordulós, komoly tudást igénylő országos megmé­retésen.

Zajacz Lajos, a Kecskeméti Református Gimnázium kémia–fizika szakos tanára méltán büszke a 11. évfolyamos tanítványaira, Péter Zsivity Ákosra, Édes Barnabásra és Fodor Jánosra. Sok-sok tanulás, elhivatottság, forrásanyag-kutatás és mérnöki konzultáció eredményeként első helyezést értek el az ország egyik rangos természettudományi versenyén, melyet a Budapesti Műszaki Egyetem Energetikai Szakkollégiuma szervez meg hosszú évek óta.

– Még mi magunk is alig hisszük el, hogy sikerült győznünk. Keményen küzdöttünk, rengeteget készültünk a versenyre, és a három forduló alatt végig odatettük magunkat. Elárulhatom: a dobogóban reménykedtünk, bár a legfelső fokának elérését nehezen hittük. Azt, hogy végül mégis sikerült, óriási büszkeség és dicsőség mindhármunk számára – mesélte el Péter Zsivity Ákos kecskeméti diák, majd felidézte a kezdeteket.

– Bár nem járunk egy osztályba mindhárman, de barátok vagyunk. Tökéletesen kiegészítjük egymást, így a csapatmunka is gördülékenyen ment. A verseny felépítése nem volt ismeretlen a számunkra. Egy évvel ezelőtt már indultunk rajta, akkor is sikerült eljutnunk a döntőig, a 6. helyen végeztünk. Az is szép eredmény volt, de szerettünk volna a dobogóra állni – tette hozzá Ákos.

Az idei versenyt teljes egészében online rendezték. Ez azonban nem jelentett nagy különbséget az előző évekhez képest, hiszen az első két forduló tavaly is így valósult meg. A különbség a döntőben mutatkozott meg, a kétnapos, intenzív verseny korábban személyesen a Műszaki Egyetemen zajlott le, most ez is a digitális eszközök segítségével.

A versenyen több száz csapat indult.

A legjobb húsz jutott a középdöntőbe, majd a top 10 a döntőbe.

– Nem okozott gondot az online platform, már a felkészülés idején is konferenciabeszélgetéseket folytattunk, mivel digitális oktatás keretében valamennyien saját otthonunkban tanulunk – vette át a szót Fodor János. – Ákos kecskeméti, Barnabás izsáki, én pedig apaji. Az első forduló írásbeli volt. A kutatómunkák után együtt oldottuk meg a konferenciabeszélgetések alatt a tesztfeladatokat. A második fordulóban, azaz a középdöntőben – szintén saját otthonunkban – álltunk a zsűri elé. A döntőre azonban már bejöttünk az iskolába, hiszen az utolsó forduló nagyon intenzív volt, két napon át kellett a különböző feladatokat bemutatnunk a zsűrinek – részletezte János.

A versenyen a természettudományi ismeretek elméleti és gyakorlati oldalát is bizonyítania kellett a fiúknak.

Az idei megmérettetés fókuszában az elektromos autók mindennapi használata, az elektromos közlekedés, az elektromos villamos rendszerek flexibilitása állt. A döntőben azt kellett bemutatniuk, hogy magyarországi viszonylatban hogyan valósítható meg a teljes flexibilitás.

– Hatalmas kihívást jelentett mindhármunknak a verseny, de minden pillanatát nagyon élveztük. Az egész végig nagyon interaktív volt, a kutatómunkától a tesztfeladatokon át az izgalmas döntőig. A kitűnő téma mellett motivált minket a közös együttműködés, a siker reménye. A győzelem csodálatos, és már abban is biztosak vagyunk, hogy egy év múlva újra indulunk, szeretnénk megvédeni első helyezésünket – jegyezte meg Édes Barnabás.

A természettudományok szeretete mindhárom fiúban megvan. Azzal a különbséggel, hogy míg János és Barnabás mérnökként képzeli el jövőjét, addig Ákos a nemzetvédelem területén, ő ugyanis csak hobbiból foglalkozik ennyire mélyen a természettudományokkal, ezen belül is a fizikával.

– A srácokkal – ha mondhatom így – 120 százalékban elégedett vagyok, ez valóban kimagasló eredmény. A verseny sokkal szélesebb tudást igényelt, mint amit a gimnáziumi oktatás keretében elsajátíthatnak a tanulók. Ráadásul ez annyira új témakör, hogy még szakirodalma sincs, legfeljebb csak az interneten találhatók meg különböző tanulmányok a témában. Így saját ötletekre és saját tapasztalatokra is szükség volt – mondta Zajacz Lajos tanár. – Speciális ismereteket követelt meg, melyben külsős segítséget kértünk.

A fiúk felkészítésében így nemcsak én, hanem Németh László energetikai mérnök is nagy szerepet vállalt, aki külső konzulensként segítette a munkájukat.

– A csapat egy évvel ezelőtt kért fel külső konzulensként, melyet szívesen elvállaltam. Szabadidőmben, hobbiból segítettem nekik, de nagyon élveztem a közös munkát. Elsősorban a szakmai összefüggésekre mutattam rá, hogy a különböző feleket mi motiválja a piacon, és mindez hogyan valósul meg gyakorlati szempontból. Nagyon okosak a srácok, végig éreztem, hogy érdekli őket a téma, ami jóleső érzés volt. Számomra is nagy öröm és dicsőség, hogy sikerült győzniük – mondta végül Németh László.