Első ízben rendeztek alkotó és kézművestábort a felnőtt korosztály számára Kunszentmiklóson. Az egyhetes program legfiatalabb résztevője alig töltötte be a 16. életévét, míg a legidősebb már 80 éves is elmúlt.

A hagyományos és népművészeti technikákból kaptak ízelítőt a héten azok a kunszentmiklósiak, aki részt vettek a felnőtt korosztály számára megszervezett alkotó és kézművestáborban.

– A gyermekeknek immáron ötödik esztendeje rendezünk kézműves nyári táborokat a kunszentmiklósi Varga Domokos Általános Művelődési központban. Örömünkre és meglepetésünkre az idén már nem csak az iskolások, hanem a felnőttek is jelezték, hogy nagyon szívesen megismerkednének az alkotóművészetek és a kézműveskedés fortélyaival. A tábor megrendezéséhez úgymond kapóra jött a helyi Család és Karrierközpont pályázata, amely mintegy 400 ezer forintot biztosított a szükséges anyagok beszerzésére, és a meghívott foglalkozásvezetők tiszteletdíjaira. Első gondolatunk az volt, hogy népi jellegű lesz a tábor, ám végül úgy határoztunk, hogy a hagyományos művészeti ágak, modernnek számító kézműves tevékenységek még vonzóbbá teszik a tábort a kunszentmiklósiak számára – mondta el lapunk érdeklődésére Horváth Eszter, művelődésszervező, a tábor vezetője.

Az öt nap alatt a táborozókat Kiss Gréta a szappankészítés, Tinger Tünde a kosárfonás, Mészáros Janka ötvösművész a tűzománc és a gyantaékszerek, Juhász Csabáné gyöngyfűzés, Forgó Lóránt festészet, szobrászat, Rácz Ernő népi iparművész a fafaragás, a népművészet két ifjú mestere: Konrád Viktor a bőrözés, Soós Melitta pedig a mézeskalácsosság rejtelmeibe avatta be.

– A faformával készülő mézeskaláccsal 2006-ban Békéscsabán, egy népi iparművészeti táborban találkoztam először. A technika olyannyira magával ragadott, hogy a következő évben már a körtefából készült formák faragását is megtanultam. Két évvel később kaptam meg a népművészet ifjú mestere kormánykitüntetést, 2011-ben pedig a népi iparművész címet – mondta el lapunk érdeklődésére Soós Melitta.

A táborlakók megpróbálkozhattak a debreceni úgynevezett faformás mézeskalács elkészítésével. Az alaptésztába a liszt és a méz mellé cukorszirup is kerül, ami a szín mélységének kialakulását segíti elő. A mézeskalács díszítését a faragott forma mintája adja. A táborlakók a tűzzománc, a gyanta és a gyöngyékszerek készítésébe is nagy lelkesedéssel vágtak bele. Juhász Csabáné az intézmény dolgozója – aki immáron több mint tíz esztendeje foglalkozik gyöngyfűzéssel –, két különlegességet is bemutatott az érdeklődők számára.

– Idén végeztem el a gyöngyékszer készítő tanfolyamot a Hagyományok Házában, melynek lényege a kalotaszegi párta elkészítése volt. A gyöngyös párta a kalotaszegi népviselet ünnepi darabja. A lányok a konfirmációtól (13 éves kortól) az esküvőig viselték. Ha a lány egyszer feltette a pártát, akkor minden ünnepi alkalommal viselnie kellett. A fejdísz alapja egy gyöngyözött keret, melyet flitterekkel, gyöngyökkel díszített, úgynevezett hímzett pártatakaró tesz teljessé – tudtuk meg Juhász Csabánétól.

A táborban a kézműveskedés mellett a zene és a tánc is helyet kapott. Konrád Viktor köcsögdudája segítségével elevenítette fel a magyar népzene remekeit. Az alkotással töltött napokat az András Edit vezette táncház zárta.

– Az alkotótábor intézményünk életében az első felnőtteknek meghirdetett tábor volt, amely értékmegőrzés, értékteremtés, kultúraközvetítés, kapcsolatépítés céljaival jött létre. Úgy gondolom jól sikerült, a résztvevők elégedettek voltak és mindenképpen hagyományteremtő szándékkal, az elkövetkező években is szeretnénk megrendezni – foglalta össze az első kunszentmiklósi alkotótábor tapasztalatait Tóth Gyuláné, a Varga Domokos Általános Művelődési Központ igazgatója.