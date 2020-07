Két éven belül megépülhet a Soltvadkertet elkerülő út

Jelentősen lecsökkenhet a Soltvadkerten áthaladó tranzitforgalom, ha a következő években megépül a települést elkerülő út. A nagyszabású beruházás 135 gazdát érint, és sokhektárnyi birtok kisajátításával jár együtt.

A jelenlegi forgalom akár a felére is csökkenhet akkor, ha a következő években megépül a Soltvadkertet elkerülő út. A lakosság tájékoztatása érdekében hívtak össze egy fórumot a közelmúltban a helyi művelődési házban. Nem telt meg a nagyterem, holott 135 gazdát és nagyon sok vállalkozót érint az új beruházás. Ha ugyanis megépül a várost elkerülő út, akkor sok átutazó kikerüli a települést, és a kereskedők, kisebb-nagyobb borászatok, nem beszélve az országszerte jól ismert Szent Korona Cukrászdáról, elveszíthetik a forgalmuk jelenős részét.

Temerini Ferenc polgármester ismertette azt a tervet, amely a városból elvezeti a jelenlegi tranzitforgalmat. Mint ismert, a Kecskemétről Tompáig vezető országút és a megyeszékhelyről Bajára vezető országutak a város központjában keresztezik egymást. Naponta nyolc-tízezer jármű mozog a városban, melynek a száma növekedik, és tíz év múlva szinte elviselhetetlenné válik a forgalom. Emiatt kell az elkerülőt megépíteni, illetve a hamarosan megépülő Budapest–Belgrád dupla vágányos vasútvonal is a projekt elindítását támasztja alá.

Kókai Péter a Nemzeti Informatikai Fejlesztő Zrt. képviseletében ismertette a következő hónapok menetrendjét. Mint mondta, előbb megtörténik a kijelölt nyomvonal menti földek megvásárlása. Ezt követően régészeti feltárásokat végeznek, kiírják a közbeszerzést, majd kiválasztják a beruházót. A kormányhivatal szakértője megbecsüli a megvásárolandó földek értékét, s ezt kapják meg ajánlat formájában a tulajdonosok.

A teljesen precíz nyomvonal még nincs kész mindenhol. Három ütemben építik meg az új utat, amely északról és délről elkerüli a települést. Az első ütem a kiskőrösi–keceli körforgalom közeléből indul, megkerüli a Vadkerti-tó felől a várost, a bócsai várostáblánál metszi az 54-es főutat, metszi a tázlári utat és a Materiál-Plastik Kft.-től nem messze érkezik a halasi országúthoz. A második ütem áthalad ezen az országúton, majd eléri a vasúti síneket, hogy egy felüljáró beiktatásával átvigye a forgalmat a szőlőskertekbe. A munkálatok jövő ősszel indulhatnak el.

A kérdés csak az, hogy a vasúti tervezők az itt lévő vasúti kanyarral mit tesznek. Font Sándor országgyűlési képviselő elmondása szerint itt egy olyan vasúti rendszer készül el, amelyen a szerelvények 200 kilométeres sebességgel képesek haladni, igaz, csak 160-as sebességet engedélyeznek – mondta a honatya. Azaz nem kizárt, hogy a kanyart megszüntetik, így a jelenlegi terv egy része átalakul. A harmadik ütem megépítésére valószínűleg nem kerül sor, így délről a várost nem lehet majd elkerülni.

Az elkerülő út tervezője, az Uvaterv Zrt. részéről Paulini Levente ismertette a beruházás technikai paramétereit. Elmondta, hogy a Kiskőrös–Kecel–Soltvadkert körforgalom előtt úgy 700 méterre csatlakozik az elkerülő út a jelenlegi útra. Ezt követően az első ütemben 8141 méter, a második ütemben 2100 méter, a harmadik ütemben pedig 5034 méter út épülne meg. Két helyen, északon és a déli részen a sínpárokat felüljáróval szelik át. Az elkerülőn 90 kilométeres sebességgel lehet majd haladni. A forgalmat lassítja majd az, hogy az aszfaltutak kereszteződésénél körfogalmi csomópontokat építenek.

A fórumon többen is feltették a kérdéseiket. Hollós Károly azt mondta, ha a mostani rendezvényt 2017-ben tartják, akkor érdemben beleszólhattak volna az események menetébe. Most a város nagyon sok jó minőségű, főleg szőlős területet veszít el. A vállalkozók és a boltosok nem örülnek majd. Ha Kiskunhalas, Kiskőrös, Akasztó és Solt elbírja a tranzitforgalmat, akkor Soltvadkert miért nem? – kérdezte a felszólaló.

Temerini Ferenc megjegyezte, hogy a vasúti átjáró a jelenlegi helyen megszűnik. Az elkerülőről fog becsatlakozni egy út a Kossuth út végén, így lehet majd bejutni a városba. Az elkerülőút az 53-as főútra pedig egy körforgalommal csatlakozik, nem messze a már működő kiskőrösi–keceli körforgalmi csomóponttól. Azok a cégek, amelyek most a vasúti sorompó kiskőrösi oldalán fekszenek, egy zsákutcába kerülnek. Temerini Ferenc hozzátette, a MÁV már korábban jelezte, hogy ezt a vasúti átjárót megszüntette volna a jelen formájában, de a vállalkozók tiltakozása miatt tekintettek el eddig ettől.

Felszólalt Szervánszky László is a Szent Korona Cukrászda képviseletében. Hangsúlyozta, hogy a cukrászda nem annyira a helyi fogyasztásra, mint inkább az átmenő forgalomra épít, azaz számukra hátrányos a körforgalom. Temerini Ferenc válaszában hangsúlyozta: nem a buszokat és a gépkocsikat akarják kitiltani, hanem a kamionokat. A cukrászda pedig híres, sokan pont a híres süteményekért, fagylaltért jönnek a városba. Volt olyan hozzászóló, aki egyenesen Lajosmizse és Duna­vecse sorsát vizionálta, amely városokat hátrányosan érintették a közlekedési vál­tozások.