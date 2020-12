Kecskemétet is érinti a vasárnap életbe lépett menetrend

A december 13-án életbe lépő vasúti és autóbuszos menetrendi fejlesztések az ország szinte minden térségét érintik.

Vasárnaptól lép életbe a MÁV-START és a Volánbusz 2020/2021-es menetrendje, amely mintegy harminc vasútvonalon és ötven autóbuszos viszonylaton hoz az utasok számára jól érzékelhető változást.

Számos vasútvonalon csúcsidőben az eddigieknél is több és gyorsabb vonat közlekedik a pálya- és járműfejlesztések eredményeként. Az új autóbusz menetrend új járatokkal, ütemes közlekedéssel biztosít a korábbinál kedvezőbb és az egyéni közlekedéssel szemben versenyképesebb szolgálatást. A MÁV és a Volánbusz egységes stratégiai irányítása révén pedig összehangolt vasúti és buszos csatlakozások szolgálják a kényelmesebb eljutást – közölte honlapján a vasúttársaság.

Például Kelet-Magyarországon több fővonalon bővül az InterCity-hálózat: Zemplén és Borsod térsége új kétóránkénti közvetlen kapcsolatokkal kerül közelebb a fővároshoz. Budapest és Békéscsaba között minden vonaton óránként elérhető lesz az InterCity-szolgáltatás (Békés InterCity névvel), késő este pedig egy új InterCity is indul a fővárosból Békéscsabára.

Ózd, valamint Sárospatak és Miskolc között is versenyképessé válik a vasúti közlekedés a párhuzamos főutakon elérhető menetidőkkel. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is több új járatot indít a Volánbusz: Szerencset, Erdőbényét, Olaszliszkát, Sárospatakot, Sátoraljaújhelyt, Putnokot, Hétet és Sajónémetit érinti a változás. Tiszaújváros és Polgár irányából az autóbusz és vasúti közlekedés menetrendjeinek összehangolása révén lehet gyorsabban és gyakrabban Budapestre utazni. Szeged és Makó között minden nap, minimum 30 percenként indulnak autóbuszok, csúcsidőben rövidül a menetidő, mivel a reggeli és délutáni időszakban az M43-as autópályán is közlekednek autóbuszjáratok a két település között.

Budapest és Eger között az októberben bevezetett óránkénti InterRégió vonatközlekedéshez hangolja járatait a Volánbusz, így átlagosan félóránként indulnak vasúti és autóbuszjáratok a két város között.

Kecskemét és Hetényegyháza viszonylaton munkanapokon kilenc pár vonattal bővül a kínálat.

A hatvani vasútvonal felújításának köszönhetően Budapest és Gödöllő között egész nap, hétvégén is félóránként indulnak személyvonatok. Az Érd alsó és Budapest-Kelenföld szakaszon 10 percenként járnak a vonatok a reggeli csúcsórában. Székesfehérvár és Siófok között ütemes menetrend szerint, egész nap kétóránként közlekednek a személyvonatok.

A Dunántúlon a nagyvárosok közötti közlekedést, illetve a Balaton elérését az új Helikon InterRégió vonatok jelentősen javítják, melyek Győr–Celldömölk–Keszthely–Fonyód–Kaposvár útvonalon egész nap kétóránként közlekednek. Zalaegerszeg és Keszthely között hajnaltól késő estig óránként, csúcsidőben 30 percenként közlekednek az autóbuszok.