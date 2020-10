Kecskemét gócponttá vált, lassan megtelik a halasi járványkórház

Jelenleg több mint száztíz középsúlyos vagy súlyos állapotú koronavírus-fertőzöttet kezelnek a kiskunhalasi mobil járványkórházban – közölte érdeklődésünkre dr. Szepesvári Szabolcs, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktatókórházának főigazgatója. Hozzátéve, hogy amennyiben ilyen mértékben növekszik a betegek száma, a három megyét ellátó, százötven fő befogadására alkalmas járványkórház rövid időn belül megtelhet.

A főigazgatótól azt is megtudtuk, hogy a mobil járványkórház 40 ágyas intenzív részlegén jelenleg 16 beteget kezelnek. – Amennyiben szükség lesz rá, további 32 monitorizált ággyal tudják bővíteni az intenzíves kapacitásunkat, ehhez azonban a szakképzett személyzet létszámát is növelni kell – mondta. A járványkórházban jelenleg a halasi kórház személyzete mellett Bajáról, Kecskemétről, Kalocsáról, Kiskunfélegyházáról, Szegedről, Orosházáról és Békéscsabáról is dolgoznak átvezényelt orvosok és ápolók.

Dr. Szepesvári Szabolcs rámutatott, hogy az ellátási területükhöz tartozó dél-alföldi régióban is a nagyvárosok, mint Szeged és Kecskemét váltak gócpontokká. – Ennek legfőbb oka a magas népsűrűség. Ezeken a településeken fokozott jelentősége van az egyéni felelősségvállalásnak, sokkal óvatosabban és fegyelmezettebben kell viselkednie az itt élő embereknek, mint például egy tanya szerkezetű település lakosainak. Így csökkenthető lenne a megbetegedések száma a nagyvárosokban – hangsúlyozta.

A főigazgató kiemelte továbbá, hogy már egy hét alatt nagyon sokat lehetne javítani a járványügyi helyzeten, ha például az őszi szünetet a városlakók nem arra használnák, hogy családi rendezvényeket tartsanak vagy wellness szállodába utazzanak. – Emellett véleményem szerint, a nagyvárosokban már akkor is maszkot kellene hordania az embereknek, ha kimennek az utcára. A piacokon pedig a kisebb településeken is mindenkinek maszkot kellene használnia, hiába vannak ugyanis szabad levegőn, az a tapasztalat, hogy az emberek nem tartják a legalább másfél méteres távolságot egymástól – mondta.